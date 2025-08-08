https://ria.ru/20250808/odnoklassniki-2033978453.html

Пользователи Одноклассников смогут послушать сказки малых народов России

08.08.2025





МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ОК и портал "Культура.РФ" представили проект "Как в сказке". Он стартует 9 августа и объединит 15 сказок, отражающих колорит разных народов России, и карточки с информацией об их культуре и традициях.9 августа во всем мире отмечается День коренных народов. Совместный проект ОК и портала "Культура.РФ" "Как в сказке" призван показать пользователям соцсети этническое разнообразие России, познакомить их со сказками, культурой и традициями малых народов — и через них помочь лучше узнать и понять свою страну.В группе "Культура.РФ" в ОК пользователи смогут послушать 15 народных сказок: татарскую, эскимосскую, удмуртскую, алтайскую и другие. Плей-лист будет доступен с 9 августа. А также в течение нескольких дней там будут выходить публикации с карточками, рассказывающими о традициях и культуре малых народов. Пользователи соцсети узнают, кто такие марийцы, карелы и манси, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.В проекте "Как в сказке" пользователи ОК смогут познакомиться с аспектами жизни и культурным наследием коренных народов России. Проект будет интересен как старшей, так и молодой аудитории и привлечет внимание у разных поколений.

