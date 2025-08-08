https://ria.ru/20250808/odessa-2034051320.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 08.08.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T02:36:00+03:00

2025-08-08T02:36:00+03:00

2025-08-08T02:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

россия

одесская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал"."В Одессе взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области звучит с 2.16 мск.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034049415.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, одесская область, вооруженные силы украины