В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал"."В Одессе взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области звучит с 2.16 мск.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
