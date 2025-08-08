Рейтинг@Mail.ru
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
21:57 08.08.2025
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео
В Сети появилось видео обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как рвутся тросы фуникулера, и люди начинают падать вниз с высоты несколько метров.Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали шесть человек. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. По данным МЧС, всего на канатной дороге, находился 21 посетитель, 13 человек эвакуировали. Спасатели завершили работу.Следственный комитет завел дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и допрос свидетелей.В августе прошлого года туристы уже застревали на канатной дороге, нескольких человек эвакуировали. В августе 2021-го с нее упали бабушка с внуком. По требованию сотрудника женщина усадила ребенка на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двоих. Тогда СК России также возбуждал уголовное дело.Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.
нальчик
россия
Момент обрыва троса канатной дороги
Момент обрыва троса канатной дороги
Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео

Опубликованы кадры обрыва канатной дороги в Нальчике

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как рвутся тросы фуникулера, и люди начинают падать вниз с высоты несколько метров.
В Нальчике четыре человека упали в воду после обрыва канатной дороги
Вчера, 21:55
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что пострадали шесть человек. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. По данным МЧС, всего на канатной дороге, находился 21 посетитель, 13 человек эвакуировали. Спасатели завершили работу.
Следственный комитет завел дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и допрос свидетелей.
В августе прошлого года туристы уже застревали на канатной дороге, нескольких человек эвакуировали. В августе 2021-го с нее упали бабушка с внуком. По требованию сотрудника женщина усадила ребенка на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двоих. Тогда СК России также возбуждал уголовное дело.
Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.
Оборвавшаяся в Нальчике канатная дорога находится в частной собственности
Вчера, 21:12
 
