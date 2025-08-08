Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт
Чандрамохан: Индия в сфере обороны склонна сотрудничать с Россией, а не с США
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости. Индия в области обороны склонна сотрудничать с Россией, а не с США, поделился мнением с РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.
"Индия получает оборонные технологии как от России, так и от США. Мы так поступаем, потому что США и западные страны не предоставляют те технологии, которые нам необходимы. В то же время русские достаточно дружелюбны, чтобы предоставить нам те технологии, которые действительно очень необходимы для нашей обороны. Таким образом, мы должны отдавать предпочтение России, а не Соединённым Штатам, когда речь идёт о наших собственных оборонных приоритетах", - сказал он.
"Мы понимаем, что США также передают Пакистану F-35, в то время как для нас большая честь получать самолеты "Сухого" от России. Таким образом, мы склонны предпочитать русских, потому что у нас есть "Сухой" и "БраМос", два важнейших средства сдерживания, которые мы получили от России. Несмотря на наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, мы, можно сказать, неохотно получаем от них те технологии или оборудование, которые нам необходимы", - сказал индийский эксперт.
В феврале президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США с 2025 года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35. Позже первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри по итогам переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос поставок Индии F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался.