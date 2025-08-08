https://ria.ru/20250808/oborona-2034090637.html

Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт

Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2025

Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт

Индия в области обороны склонна сотрудничать с Россией, а не с США, поделился мнением с РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:33:00+03:00

2025-08-08T10:33:00+03:00

2025-08-08T10:33:00+03:00

в мире

сша

индия

россия

дональд трамп

нарендра моди

f-35

брамос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости. Индия в области обороны склонна сотрудничать с Россией, а не с США, поделился мнением с РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан. "Индия получает оборонные технологии как от России, так и от США. Мы так поступаем, потому что США и западные страны не предоставляют те технологии, которые нам необходимы. В то же время русские достаточно дружелюбны, чтобы предоставить нам те технологии, которые действительно очень необходимы для нашей обороны. Таким образом, мы должны отдавать предпочтение России, а не Соединённым Штатам, когда речь идёт о наших собственных оборонных приоритетах", - сказал он. Говоря о предложении США поставить Индии истребители F-35, эксперт указал, что Россия уже поставила Индии истребители "Сухой" и Дели не намерен от них отказываться. "Мы понимаем, что США также передают Пакистану F-35, в то время как для нас большая честь получать самолеты "Сухого" от России. Таким образом, мы склонны предпочитать русских, потому что у нас есть "Сухой" и "БраМос", два важнейших средства сдерживания, которые мы получили от России. Несмотря на наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, мы, можно сказать, неохотно получаем от них те технологии или оборудование, которые нам необходимы", - сказал индийский эксперт. В феврале президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что США с 2025 года увеличат продажи военной техники в Индию, в том числе Вашингтон нацелен добиться поставок Нью-Дели истребителей F-35. Позже первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри по итогам переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос поставок Индии F-35 находится на стадии предложения, формальный процесс в этом отношении еще не начался.

https://ria.ru/20250807/indiya-2034031673.html

https://ria.ru/20250808/tayvan-2034005675.html

сша

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, индия, россия, дональд трамп, нарендра моди, f-35, брамос