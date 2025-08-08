Умер командир "Аполлона-13" Ловелл

Рейтинг@Mail.ru
23:02 08.08.2025 (обновлено: 16:12 09.08.2025)
в мире
луна
сша
иллинойс
наса
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский астронавт, командир "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает в пятницу космическое агентство США НАСА. "Мы огорчены смертью Джеймса Ловелла, командира "Аполлон-13" и ветерана космических полетов, четырежды побывавшего в космосе", - говорится в сообщении НАСА в соцсети X. Согласно публикации на сайте агентства, астронавт скончался 7 августа в Лейк-Форест в штате Иллинойс в возрасте 97 лет. "Когда он был пилотом командного модуля "Аполлона-8", "Джим" и его коллеги стали первыми, кто поднялся на ракете "Сатурн-5" и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну для нас достижима. Когда он был командиром миссии "Аполлон-13", его спокойная сила, несмотря на давление, помогла экипажу благополучно вернуться на Землю и продемонстрировали быстрое мышление и новаторство", - отмечается на сайте НАСА.
луна
сша
иллинойс
в мире, луна, сша, иллинойс, наса
В мире, Луна, США, Иллинойс, НАСА
© Фото : NASAАстронавты Джеймс Ловелл и Фред Хейз
Астронавты Джеймс Ловелл и Фред Хейз - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : NASA
Астронавты Джеймс Ловелл и Фред Хейз. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский астронавт, командир "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает в пятницу космическое агентство США НАСА.
"Мы огорчены смертью Джеймса Ловелла, командира "Аполлон-13" и ветерана космических полетов, четырежды побывавшего в космосе", - говорится в сообщении НАСА в соцсети X.
Согласно публикации на сайте агентства, астронавт скончался 7 августа в Лейк-Форест в штате Иллинойс в возрасте 97 лет.
"Когда он был пилотом командного модуля "Аполлона-8", "Джим" и его коллеги стали первыми, кто поднялся на ракете "Сатурн-5" и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну для нас достижима. Когда он был командиром миссии "Аполлон-13", его спокойная сила, несмотря на давление, помогла экипажу благополучно вернуться на Землю и продемонстрировали быстрое мышление и новаторство", - отмечается на сайте НАСА.
 
В миреЛунаСШАИллинойсНАСА
 
 
