Умер командир "Аполлона-13" Ловелл

Умер командир "Аполлона-13" Ловелл - РИА Новости, 09.08.2025

Умер командир "Аполлона-13" Ловелл

Американский астронавт, командир "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает в пятницу космическое агентство США НАСА. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-08T23:02:00+03:00

2025-08-08T23:02:00+03:00

2025-08-09T16:12:00+03:00

в мире

луна

сша

иллинойс

наса

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский астронавт, командир "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает в пятницу космическое агентство США НАСА. "Мы огорчены смертью Джеймса Ловелла, командира "Аполлон-13" и ветерана космических полетов, четырежды побывавшего в космосе", - говорится в сообщении НАСА в соцсети X. Согласно публикации на сайте агентства, астронавт скончался 7 августа в Лейк-Форест в штате Иллинойс в возрасте 97 лет. "Когда он был пилотом командного модуля "Аполлона-8", "Джим" и его коллеги стали первыми, кто поднялся на ракете "Сатурн-5" и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну для нас достижима. Когда он был командиром миссии "Аполлон-13", его спокойная сила, несмотря на давление, помогла экипажу благополучно вернуться на Землю и продемонстрировали быстрое мышление и новаторство", - отмечается на сайте НАСА.

луна

сша

иллинойс

