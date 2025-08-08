https://ria.ru/20250808/nasa-2034340837.html
Умер командир "Аполлона-13" Ловелл
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский астронавт, командир "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает в пятницу космическое агентство США НАСА. "Мы огорчены смертью Джеймса Ловелла, командира "Аполлон-13" и ветерана космических полетов, четырежды побывавшего в космосе", - говорится в сообщении НАСА в соцсети X. Согласно публикации на сайте агентства, астронавт скончался 7 августа в Лейк-Форест в штате Иллинойс в возрасте 97 лет. "Когда он был пилотом командного модуля "Аполлона-8", "Джим" и его коллеги стали первыми, кто поднялся на ракете "Сатурн-5" и вышел на орбиту Луны, доказав, что высадка на Луну для нас достижима. Когда он был командиром миссии "Аполлон-13", его спокойная сила, несмотря на давление, помогла экипажу благополучно вернуться на Землю и продемонстрировали быстрое мышление и новаторство", - отмечается на сайте НАСА.
