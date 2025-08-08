Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 08.08.2025 (обновлено: 21:32 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/nalchik-2034242839.html
В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки
В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки - РИА Новости, 08.08.2025
В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки
Один из пострадавших при обрыве канатки в Нальчике находится в реанимации, всего, по уточненным данным, пострадали восемь человек, двое из них отпущены домой,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T20:57:00+03:00
2025-08-08T21:32:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034245086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebc9c1039fe4bcfe592ec0485694e5b1.jpg
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Один из пострадавших при обрыве канатки в Нальчике находится в реанимации, всего, по уточненным данным, пострадали восемь человек, двое из них отпущены домой, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "Еще двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении. Два пациента средней степени тяжести находятся на этапе обследования, еще двое после осмотра отпущены домой, уточнили в региональном минздраве. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250714/sochi-2029075173.html
россия
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент обрыва троса канатной дороги
Момент обрыва троса канатной дороги
2025-08-08T20:57
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034245086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f6c180c7cd014f52c0d7a739e99e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нальчик, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нальчик, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки

Один из пострадавших в Нальчике находится в реанимации, двое отпущены домой

Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Один из пострадавших при обрыве канатки в Нальчике находится в реанимации, всего, по уточненным данным, пострадали восемь человек, двое из них отпущены домой, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии.
"Еще двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.
Два пациента средней степени тяжести находятся на этапе обследования, еще двое после осмотра отпущены домой, уточнили в региональном минздраве.
Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Драка около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Сочи рассказали подробности инцидента у канатной дороги
14 июля, 17:31
 
ПроисшествияРоссияНальчикКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала