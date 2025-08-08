https://ria.ru/20250808/nalchik-2034242839.html

В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатки

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Один из пострадавших при обрыве канатки в Нальчике находится в реанимации, всего, по уточненным данным, пострадали восемь человек, двое из них отпущены домой, сообщил минздрав Кабардино-Балкарии. "Еще двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении. Два пациента средней степени тяжести находятся на этапе обследования, еще двое после осмотра отпущены домой, уточнили в региональном минздраве. Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 были эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие - приезжие из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

