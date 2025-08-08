https://ria.ru/20250808/nagrada-2034082889.html

Победителей окружного этапа премии "Экспортер года" наградили в Волгограде

Победителей окружного этапа премии "Экспортер года" наградили в Волгограде - РИА Новости, 08.08.2025

Победителей окружного этапа премии "Экспортер года" наградили в Волгограде

Церемония награждения победителей окружного этапа всероссийской премии "Экспортер года" в Южном федеральном округе состоялась 7 августа в Волгограде, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа всероссийской премии "Экспортер года" в Южном федеральном округе состоялась 7 августа в Волгограде, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Наград удостоены компании из Волгоградской области, Краснодарского края, Астраханской области, Республики Крым и Ростовской области, их представители заняли 58 призовых мест", - говорится в сообщении.Вручили награды и дипломы победителям, а также поздравили их с высокими достижениями в экспорте статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, советник министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Сухарев, заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская."Поздравляю победителей окружного этапа премии "Экспортер года" среди регионов ЮФО. Ваш вклад отмечен абсолютно заслуженно. Показывая высокие результаты по объемам экспортированной продукции, по количеству внешних рынков, на которых вы торгуете, вы вносите существенный вклад в благосостояние страны. Уверен, что ваш пример вдохновит всех экспортеров ЮФО на совершенствование своей деятельности, побудит искать новые пути развития, реализовывать свои планы и повышать конкурентоспособность товаров", - отметил Чекушов."Не случайно мы встречаемся именно в Волгоградской области. Регион стал одним из субъектов-локомотивов округа – поздравляю вас с этой заслуженной победой! Ваши достижения служат примером для всех предпринимателей не только Южного федерального округа, но и всей России. Вы не только развиваете свои компании, но и вносите значительный вклад в экономику. Желаю вам дальнейших успехов, новых горизонтов и крепкого здоровья. Пусть ваш опыт вдохновляет других на достижения! Вперед, к новым вершинам, а мы вас всегда в этом поддержим", – сказала Писемская."Регионы создают комфортные условия для экспортеров - это стратегически верно. Инвестиции в экспортную инфраструктуру окупаются ростом налогов, деловой активности и конкурентоспособности бизнеса. ЮФО - один из ключевых игроков несырьевого экспорта России с долей 10% в 2024 году. Его сбалансированный портфель, включая зерновые и масличные культуры наряду с металлургией, машиностроением и химической промышленностью, демонстрирует диверсификацию. Волгоградская область входит в тройку лидеров ЮФО по ННЭ, а компании округа активно осваивают рынки Китая, Турции, Египта и Индии. Поздравляю лучших экспортеров Юга с достойными результатами и желаю вам дальнейшего развития и роста на благо страны! А Российский экспортный центр совместно с федеральными министерствами и региональными властями продолжит поддерживать ваши предприятия всеми необходимыми инструментами", – сказал Солодов."Совместно с подведомственным институтом "Агроэкспорт" мы разработали индивидуальные программы для каждого субъекта Южного федерального округа. Их цель – оптимизация экспортной деятельности предприятий регионов и минимизация рисков, связанных с выполнением экспортных планов. Что касается инструментов поддержки в рамках нашего федерального проекта, ключевая задача – обеспечить финансирование наиболее востребованных мероприятий, таких как предэкспортное финансирование, транспортные субсидии, нефинансовые меры поддержки. Я призываю вас, уважаемые экспортеры, активно использовать все доступные меры поддержки для наращивания своих результатов", – сказал Сухарев.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, призвана поощрять организации и индивидуальных предпринимателей, добившихся исключительных результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной деятельности. Премия "Экспортер года" является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Выбор победителей и призеров премии "Экспортер года" проходит в два этапа: победителей в каждом из восьми федеральных округов и далее отбор лучших экспортеров страны из числа победителей окружного этапа. Награждение победителей федерального этапа состоится в Москве на международном форуме "Сделано в России".

