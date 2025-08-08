https://ria.ru/20250808/naemnik-2034249172.html

Рогов рассказал о ликвидированном в Харьковской области британском наемнике

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

владимир рогов

мария захарова

сергей лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Британский наемник Алан Роберт Уильямс, ликвидированный в Харьковской области, ранее был британским офицером и служил в спецназе, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что российские расчеты ударных БПЛА уничтожили британского наемника Алана Роберта Уильямса в Харьковской области. "Согласно полученной оперативной информации от наших военных и подтвержденной в украинских источниках, ликвидированный под Купянском британский наемник ранее был британским офицером, служил в спецназе", - сказал Рогов. По его словам, наемник был ликвидирован точным ударом российского дрона. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

