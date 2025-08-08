https://ria.ru/20250808/muzeon-2034030987.html
В "Музеоне" пройдет интерактивный спектакль "Искусство строить"
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Интерактивный спектакль "Искусство строить" пройдет в мультимедийном павильоне в "Музеоне" в Москве в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного градкомплекса, подготовившего мероприятие.
"Мы придумали формат этого спектакля, чтобы рассказать, насколько трудоемкая творческая работа стоит за созданием каждого объекта, расположенного в нашем городе. Уникальное представление посвящено тем участникам строительного процесса, которые не получают награды и звания, но именно результатом их ежедневной деятельности становятся современные города", – приводятся в сообщении слова первого замначальника управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.
Как указывается в нем, зрители спектакля должны будут угадать, о каких участниках стройотрасли рассказывается в нем.
Спектакль пройдет 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Для посещения мероприятия необходимо будет зарегистрироваться.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" проводится по 14 сентября. Он включает культурные, спортивные, образовательные и прочие мероприятия, посвященные развитию столицы.