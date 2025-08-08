https://ria.ru/20250808/moskva-2034151231.html

В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"

В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская" - РИА Новости, 08.08.2025

В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории, прилегающей к транспортному узлу "Домодедовская" на юге Москвы, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:41:00+03:00

2025-08-08T14:41:00+03:00

2025-08-08T14:43:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98437/23/984372305_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bbcc835028606ac7d0b1aff1f15702f6.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории, прилегающей к транспортному узлу "Домодедовская" на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. "Основная задача - организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, сделать городскую среду более современной и функциональной для местных жителей. В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе, Орехового бульвара, улиц Домодедовская и Генерала Белова", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра объяснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 13 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, а также дополнительно проложат ливневую систему. "В настоящее время выполнено устройство тротуаров вдоль Орехового бульвара от Каширского шоссе до улицы Домодедовская. Ведется устройство пешеходной зоны и установка фонарей вдоль дублера Каширского шоссе. В общей сложности обновим более 46 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и 65,4 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроим парковочные карманы и велопарковки", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ добавил, что в районе благоустройства установят энергоэффективные фонари и уличные торшеры, на пешеходных переходах организуют контрастное освещение; для удобства пассажиров городского транспорта заменят устаревшие остановочные павильоны; на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе обновят покрытие дорожек, лестницы и пандусы; отремонтируют три детские площадки, две спортивные многофункциональные и одну для занятий воркаутом; приведут в порядок футбольное поле. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. По данным главы комплекса городского хозяйства, на прилегающих к транспортному узлу "Домодедовская" территориях разобьют почти 115 тысяч квадратных метров газона. Завершить основные работы планируется к осени, заключил Бирюков.

https://ria.ru/20250808/moskva-2034121482.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков