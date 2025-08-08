Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:41 08.08.2025 (обновлено: 14:43 08.08.2025)
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская" - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории, прилегающей к транспортному узлу "Домодедовская" на юге Москвы, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории, прилегающей к транспортному узлу "Домодедовская" на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. "Основная задача - организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, сделать городскую среду более современной и функциональной для местных жителей. В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе, Орехового бульвара, улиц Домодедовская и Генерала Белова", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра объяснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 13 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, а также дополнительно проложат ливневую систему. "В настоящее время выполнено устройство тротуаров вдоль Орехового бульвара от Каширского шоссе до улицы Домодедовская. Ведется устройство пешеходной зоны и установка фонарей вдоль дублера Каширского шоссе. В общей сложности обновим более 46 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и 65,4 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроим парковочные карманы и велопарковки", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ добавил, что в районе благоустройства установят энергоэффективные фонари и уличные торшеры, на пешеходных переходах организуют контрастное освещение; для удобства пассажиров городского транспорта заменят устаревшие остановочные павильоны; на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе обновят покрытие дорожек, лестницы и пандусы; отремонтируют три детские площадки, две спортивные многофункциональные и одну для занятий воркаутом; приведут в порядок футбольное поле. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. По данным главы комплекса городского хозяйства, на прилегающих к транспортному узлу "Домодедовская" территориях разобьют почти 115 тысяч квадратных метров газона. Завершить основные работы планируется к осени, заключил Бирюков.
москва
Новости
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустраивают территорию у транспортного узла "Домодедовская"

Бирюков: в Москве благоустраивают территорию возле станции метро Домодедовская

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории, прилегающей к транспортному узлу "Домодедовская" на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
"Основная задача - организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, сделать городскую среду более современной и функциональной для местных жителей. В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе, Орехового бульвара, улиц Домодедовская и Генерала Белова", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра объяснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 13 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, а также дополнительно проложат ливневую систему.
"В настоящее время выполнено устройство тротуаров вдоль Орехового бульвара от Каширского шоссе до улицы Домодедовская. Ведется устройство пешеходной зоны и установка фонарей вдоль дублера Каширского шоссе. В общей сложности обновим более 46 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и 65,4 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроим парковочные карманы и велопарковки", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ добавил, что в районе благоустройства установят энергоэффективные фонари и уличные торшеры, на пешеходных переходах организуют контрастное освещение; для удобства пассажиров городского транспорта заменят устаревшие остановочные павильоны; на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе обновят покрытие дорожек, лестницы и пандусы; отремонтируют три детские площадки, две спортивные многофункциональные и одну для занятий воркаутом; приведут в порядок футбольное поле.
Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. По данным главы комплекса городского хозяйства, на прилегающих к транспортному узлу "Домодедовская" территориях разобьют почти 115 тысяч квадратных метров газона. Завершить основные работы планируется к осени, заключил Бирюков.
