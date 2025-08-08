https://ria.ru/20250808/moldaviya-2034234372.html

Молдавский блок "Победа" оспорит арест двух своих активистов

Молдавский блок "Победа" оспорит арест двух своих активистов - РИА Новости, 08.08.2025

Молдавский блок "Победа" оспорит арест двух своих активистов

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" оспорит решение суда об аресте двух активистов политформирования, считая обвинения надуманными, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:48:00+03:00

2025-08-08T19:48:00+03:00

2025-08-08T19:48:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

европейский суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" оспорит решение суда об аресте двух активистов политформирования, считая обвинения надуманными, сообщает пресс-служба блока. В четверг в генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что в разных населенных пунктах страны проводятся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор сообщил РИА Новости, что массовые обыски прошли у членов политформирования в Кишиневе и на севере Молдавии. В пятницу задержанные двое активистов блока получили по 30 суток предварительного ареста. "Блок "Победа" выражает категорический протест против решения суда арестовать наших коллег Илью и Ирину Вольчук на 30 суток. Мы оспорим этот вердикт, он не имеет под собой никаких оснований. Более того, Ирина больна и нуждается в постоянном наблюдении врачей. Заключать ее под стражу — верх беспощадности режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В политформировании подчеркнули, что молдавские власти развязали новую волну репрессий под надуманным предлогом "вмешательства в выборы", которые еще даже не начались. "Накануне силовики врывались в дома, запугивали людей, переворачивали офисы вверх дном. Обвинения в "отмывании денег" и "электоральной коррупции" — не просто ложь, а абсурд: нет ни единого доказательства незаконного происхождения средств, и о какой "коррупции" может идти речь, если выборы еще не начались и кандидаты не определены? Это очередная попытка режима подавлять оппонентов и запугать граждан", - поясняется в сообщении. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250807/obyski-2033896975.html

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033902904.html

https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033820932.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, европейский суд