В молдавской оппозиции назвали евроинтеграцию губительной для страны - РИА Новости, 08.08.2025
16:12 08.08.2025
В молдавской оппозиции назвали евроинтеграцию губительной для страны
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года правления доказала, что провозглашаемая ею европейская интеграция губительна для страны, это путь к уничтожению национальной экономики и утрате суверенитета, заявила лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Руководство страны под руководством президента Майи Санду продвигает курс на евроинтеграцию. В то же время в обществе сохраняется поляризация по отношению к внешнеполитическим приоритетам: часть населения поддерживает сближение с ЕС, другая выступает за сохранение и развитие связей с Россией и странами СНГ. "Мы говорим открыто и аргументированно: так называемая "европейская интеграция" — это путь в никуда. Это путь к уничтожению национальной экономики, к оттоку населения, к демографической катастрофе, к росту бедности и утрате суверенитета. За четыре года у власти ПДС доказала: эта модель губительна для страны. Народ не видит ни экономического роста, ни социальной справедливости, ни уважения к своим правам. Видит только нищету, выезд молодёжи, политические репрессии и попытку стереть идентичность нашего народа", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, у оппозиции нет никаких иллюзий относительно правящего в Молдавии режима. "Мы понимаем, с кем имеем дело. Но именно поэтому мы продолжаем борьбу. Мы используем каждую возможность, каждое законное средство, чтобы вернуть Молдове голос и достоинство", - поясняет Параска. В пятницу входящая в оппозиционный блок "Победа" партия "Возрождение", представителем которой является Суходольский, подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах. Их проведение запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
