https://ria.ru/20250808/moldaviya-2034168017.html

Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии

Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии - РИА Новости, 08.08.2025

Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии

Молдавская партия "Возрождение", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах, сообщила лидер... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:44:00+03:00

2025-08-08T15:44:00+03:00

2025-08-08T15:49:00+03:00

в мире

молдавия

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034170598_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_723ddda6e9f12e169be878897015dff4.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах, сообщила лидер политформирования Наталья Параска в Telegram-канале. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Сегодня партия "Возрождение" официально подает документы для участия в парламентских выборах. Мы делаем это осознанно, с чувством долга перед нашими гражданами, несмотря на беспрецедентное давление со стороны власти. Именно на нас, на "Возрождение", обрушился весь репрессивный механизм", - написала Параска. По его словам, никакую другую политическую силу не преследовали с такой ожесточенностью, как оппозиционный блок "Победа". "Наших активистов задерживают, их дома и офисы обыскивают, телефоны прослушиваются, счета блокируются, имущество арестовывается. Нам систематически препятствуют в проведении акций протеста. Против нас вводятся абсолютно незаконные санкции. Всё это — не борьба с "угрозами", а страх режима. Потому что власть боится нас. Боится, потому что мы не играем в политические игры и не торгуем интересами избирателей", - отметила она. ЕС в июле внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. Молдавский премьер-министр Дорин Речан 27 июля заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250807/zaharova-2034032633.html

https://ria.ru/20250808/protest-2034105676.html

https://ria.ru/20250807/obyski-2033896975.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, парламентские выборы в молдавии