Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии - РИА Новости, 08.08.2025
15:44 08.08.2025 (обновлено: 15:49 08.08.2025)
Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии
Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии
КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах, сообщила лидер политформирования Наталья Параска в Telegram-канале. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Сегодня партия "Возрождение" официально подает документы для участия в парламентских выборах. Мы делаем это осознанно, с чувством долга перед нашими гражданами, несмотря на беспрецедентное давление со стороны власти. Именно на нас, на "Возрождение", обрушился весь репрессивный механизм", - написала Параска. По его словам, никакую другую политическую силу не преследовали с такой ожесточенностью, как оппозиционный блок "Победа". "Наших активистов задерживают, их дома и офисы обыскивают, телефоны прослушиваются, счета блокируются, имущество арестовывается. Нам систематически препятствуют в проведении акций протеста. Против нас вводятся абсолютно незаконные санкции. Всё это — не борьба с "угрозами", а страх режима. Потому что власть боится нас. Боится, потому что мы не играем в политические игры и не торгуем интересами избирателей", - отметила она. ЕС в июле внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. Молдавский премьер-министр Дорин Речан 27 июля заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
В мире, Молдавия, Парламентские выборы в Молдавии

Оппозиционная партия "Возрождение" подала документы в ЦИК Молдавии

КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Молдавская партия "Возрождение", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала документы в ЦИК республики для участия в парламентских выборах, сообщила лидер политформирования Наталья Параска в Telegram-канале.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Сегодня партия "Возрождение" официально подает документы для участия в парламентских выборах. Мы делаем это осознанно, с чувством долга перед нашими гражданами, несмотря на беспрецедентное давление со стороны власти. Именно на нас, на "Возрождение", обрушился весь репрессивный механизм", - написала Параска.
По его словам, никакую другую политическую силу не преследовали с такой ожесточенностью, как оппозиционный блок "Победа". "Наших активистов задерживают, их дома и офисы обыскивают, телефоны прослушиваются, счета блокируются, имущество арестовывается. Нам систематически препятствуют в проведении акций протеста. Против нас вводятся абсолютно незаконные санкции. Всё это — не борьба с "угрозами", а страх режима. Потому что власть боится нас. Боится, потому что мы не играем в политические игры и не торгуем интересами избирателей", - отметила она.
ЕС в июле внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. Молдавский премьер-министр Дорин Речан 27 июля заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
