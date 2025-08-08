https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034157362.html

Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы

Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы - РИА Новости, 08.08.2025

Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзнические отношения Минска и Москвы невозможно разорвать, особенно "болтунам" из ЕС. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:04:00+03:00

2025-08-08T15:04:00+03:00

2025-08-08T18:43:00+03:00

александр лукашенко

в мире

россия

белоруссия

минск

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзнические отношения Минска и Москвы невозможно разорвать, особенно "болтунам" из ЕС."У нас теснейшие отношения, разорвать их никто не может, особенно болтуны Европейского Союза. Они вообще не понимают, что надо делать и в каком направлении действовать", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".Президент Белоруссии посоветовал Западу не лезть в отношения Минска и Москвы, заметив, что у западных политиков есть мечта "оторвать" Белоруссию от России."Какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области, военно-технического характера, экономического, это наш самый емкий рынок для Беларуси – российский, мы оттуда закупаем энергоносители - только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях", - подчеркнул глава государства.Лукашенко обратил внимание, что между Белоруссией и Россией – тесные союзнические отношения, и Минск неукоснительно соблюдает все свои обязательства. "Мы же договорились, Россия уже во все свои документы включила, что нападение на Беларусь - это нападение на Россию. Точно так и у нас: нападение на Россию - это нападение на Беларусь", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034198083.html

https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034221922.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия, минск, евросоюз