Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы
Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы - РИА Новости, 08.08.2025
Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзнические отношения Минска и Москвы невозможно разорвать, особенно "болтунам" из ЕС. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:04:00+03:00
2025-08-08T15:04:00+03:00
2025-08-08T18:43:00+03:00
александр лукашенко
в мире
россия
белоруссия
минск
евросоюз
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзнические отношения Минска и Москвы невозможно разорвать, особенно "болтунам" из ЕС."У нас теснейшие отношения, разорвать их никто не может, особенно болтуны Европейского Союза. Они вообще не понимают, что надо делать и в каком направлении действовать", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал "Первый информационный".Президент Белоруссии посоветовал Западу не лезть в отношения Минска и Москвы, заметив, что у западных политиков есть мечта "оторвать" Белоруссию от России."Какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области, военно-технического характера, экономического, это наш самый емкий рынок для Беларуси – российский, мы оттуда закупаем энергоносители - только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях", - подчеркнул глава государства.Лукашенко обратил внимание, что между Белоруссией и Россией – тесные союзнические отношения, и Минск неукоснительно соблюдает все свои обязательства. "Мы же договорились, Россия уже во все свои документы включила, что нападение на Беларусь - это нападение на Россию. Точно так и у нас: нападение на Россию - это нападение на Беларусь", - подчеркнул президент.
россия
белоруссия
минск
Новости
ru-RU
Лукашенко заявил, что ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы
Лукашенко: ЕС не сможет разорвать отношения Минска и Москвы