В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. РИА Новости, 08.08.2025
КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
