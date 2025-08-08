https://ria.ru/20250808/kurily-2034072727.html

На Курилах произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Ю.-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15.43 (7.43 мск). Эпицентр располагался в 123 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 53 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

