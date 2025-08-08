Рейтинг@Mail.ru
На Курилах произошло новое землетрясение - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/kurily-2034072727.html
На Курилах произошло новое землетрясение
На Курилах произошло новое землетрясение - РИА Новости, 08.08.2025
На Курилах произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T08:48:00+03:00
2025-08-08T08:48:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
курильские острова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21137/24/211372485_0:145:3040:1855_1920x0_80_0_0_e79e40680d071e688f3145ce97424f30.jpg
Ю.-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15.43 (7.43 мск). Эпицентр располагался в 123 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 53 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21137/24/211372485_187:0:2854:2000_1920x0_80_0_0_11cf863efa00cefc254b597ad0dfb60f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, курильские острова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Курильские острова, Происшествия
На Курилах произошло новое землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанкГород Северо-Курильск, остров Парамушир
Город Северо-Курильск, остров Парамушир - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Роман Денисов
Перейти в медиабанк
Город Северо-Курильск, остров Парамушир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Ю.-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8.
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15.43 (7.43 мск). Эпицентр располагался в 123 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 53 километров", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Крупные землетрясения в мире в 2024-2025 годах
28 марта, 13:46
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКурильские островаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала