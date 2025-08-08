https://ria.ru/20250808/kurily-2034072727.html
На Курилах произошло новое землетрясение
На Курилах произошло новое землетрясение - РИА Новости, 08.08.2025
На Курилах произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T08:48:00+03:00
2025-08-08T08:48:00+03:00
2025-08-08T08:48:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
курильские острова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21137/24/211372485_0:145:3040:1855_1920x0_80_0_0_e79e40680d071e688f3145ce97424f30.jpg
Ю.-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15.43 (7.43 мск). Эпицентр располагался в 123 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 53 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21137/24/211372485_187:0:2854:2000_1920x0_80_0_0_11cf863efa00cefc254b597ad0dfb60f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, курильские острова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Курильские острова, Происшествия
На Курилах произошло новое землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2