Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось

Количество задержанных пассажирских поездов в сообщении с Крымом сократилось с пяти составов до двух, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество задержанных пассажирских поездов в сообщении с Крымом сократилось с пяти составов до двух, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". В пятницу перевозчик объявил о пяти задержанных поездах. "В пути следования задерживаются два поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 6 августа, задержка - пять часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 7 августа, задержка - один час. Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

