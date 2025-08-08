https://ria.ru/20250808/krym-2034134435.html
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество задержанных пассажирских поездов в сообщении с Крымом сократилось с пяти составов до двух, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". В пятницу перевозчик объявил о пяти задержанных поездах. "В пути следования задерживаются два поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 6 августа, задержка - пять часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 7 августа, задержка - один час. Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
