https://ria.ru/20250808/kompleks-2034161051.html

Первый этап создания медкомплексов завершается в Ярославской области

Первый этап создания медкомплексов завершается в Ярославской области - РИА Новости, 08.08.2025

Первый этап создания медкомплексов завершается в Ярославской области

Первый этап работы по созданию медицинских комплексов в Ярославской области близится к завершению, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:21:00+03:00

2025-08-08T15:21:00+03:00

2025-08-08T15:21:00+03:00

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Первый этап работы по созданию медицинских комплексов в Ярославской области близится к завершению, сообщает пресс-служба правительства региона. "В регионе завершается первый этап работы по созданию медицинских комплексов – до его окончания остается меньше месяца. Одна из ключевых задач формируемых объединений – централизация больниц вокруг наиболее сильных лечебных учреждений. Это позволит вывести на качественно новый, высокий уровень присоединяемые медицинские организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование и все услуги, оказываемые в таких центрах, будут доступны всем пациентам, в том числе тех подразделений, где ранее этого не хватало. Ход работы находится на личном контроле у губернатора Ярославской области Михаила Евраева и руководства регионального министерства здравоохранения. И.о. главы ведомства Мария Можейко регулярно выезжает в муниципальные образования, встречается с сотрудниками больниц, отмечают в областном правительстве. Мария Можейко, чьи слова приводятся в сообщении, рассказала, что, беседуя с коллективами больниц, заметила, что очень многие руководствуются не логикой, а страхами. "Начинаем разбираться, а реальность совершенно иная. Поэтому еженедельно выезжаю в округа, беседую и с персоналом медучреждений, и с главами округов. У нас всех общая цель – сделать здравоохранение региона лучше, поликлиники – комфортнее, медицинскую помощь – качественнее, а кадры – профессиональнее", - подчеркнула Можейко. Она отметила, что создание медкомплексов позволит людям получать качественную и доступную медицинскую помощь. "Что касается смены управленческого персонала больниц, где-то люди сами не готовы работать в новых условиях, а кто-то и не хочет это делать. Я посетила абсолютно все учреждения региона и хорошо представляю, где какие главврачи управляют больницами. Для меня важна не прописка в паспорте руководителя, а его профессиональные качества. Если организатор здравоохранения готов и может работать, то это основание продолжать с ним сотрудничать", - подчеркнула Можейко.

https://ria.ru/20250602/vrach-2020552228.html

https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60