Всем пострадавшим в Нальчике окажут необходимую помощь, заявил глава КБР - РИА Новости, 08.08.2025
20:40 08.08.2025
Всем пострадавшим в Нальчике окажут необходимую помощь, заявил глава КБР
Все пострадавшие при обрыве канатной дороги в Нальчике - приезжие, им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. РИА Новости, 08.08.2025
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Все пострадавшие при обрыве канатной дороги в Нальчике - приезжие, им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По моей информации, все пострадавшие - это наши гости, и всю необходимую помощь надо оказать… Самое главное, что нет погибших и пострадавшие не тяжелые. Ситуация под контролем, мероприятия завершены, соответствующую работу в дальнейшем мы проведем. Еще раз говорю, всю необходимую помощь окажем", - сказал Коков на оперативном совещании, кадры которого опубликованы в его Telegram-канале. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, осуществлена эвакуация 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Следственное управление СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Все пострадавшие при обрыве канатной дороги в Нальчике - приезжие, им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"По моей информации, все пострадавшие - это наши гости, и всю необходимую помощь надо оказать… Самое главное, что нет погибших и пострадавшие не тяжелые. Ситуация под контролем, мероприятия завершены, соответствующую работу в дальнейшем мы проведем. Еще раз говорю, всю необходимую помощь окажем", - сказал Коков на оперативном совещании, кадры которого опубликованы в его Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, осуществлена эвакуация 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Следственное управление СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Работа следственных органов на месте обрыва троса канатной дороги - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Нальчике завершили работы на месте обрыва канатной дороги
ПроисшествияНальчикРоссияКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
