Всем пострадавшим в Нальчике окажут необходимую помощь, заявил глава КБР

Все пострадавшие при обрыве канатной дороги в Нальчике - приезжие, им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. РИА Новости, 08.08.2025

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Все пострадавшие при обрыве канатной дороги в Нальчике - приезжие, им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По моей информации, все пострадавшие - это наши гости, и всю необходимую помощь надо оказать… Самое главное, что нет погибших и пострадавшие не тяжелые. Ситуация под контролем, мероприятия завершены, соответствующую работу в дальнейшем мы проведем. Еще раз говорю, всю необходимую помощь окажем", - сказал Коков на оперативном совещании, кадры которого опубликованы в его Telegram-канале. Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По данным ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, осуществлена эвакуация 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Следственное управление СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

