Книжные клубы Московской области объединили более трех тысяч читателей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Московской области действуют 205 книжных клубов в рамках нацпроекта "Семья", которые объединили свыше 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В них участники обсуждают прочитанное, обмениваются рекомендациями и впечатлениями. Библиотеки клубов также проводят занятия: обучают чтению дошкольников и анализу текстов школьников. В Московской губернской универсальной библиотеке работают клубы "Волшебная лавка" для подростков и "Заглавные книги" для обсуждения русской классики. В Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева, в городском округе Балашиха участники клуба делятся философскими размышлениями, на которые их натолкнули прочитанные книги. Воскресенская городская библиотека №4 проводит в клубе "Читающие" гостевые встречи и литературные обсуждения. В Домодедове Городская библиотека №4 более пяти лет ведет клуб "Друзья книги" с литературными часами и презентациями. Центральная библиотека Егорьевска имени В. И. Смирнова в клубе "Читать подано!" изучает современную прозу. К примеру, недавно прошло обсуждение книги Оксаны Алексеевой "Темные звери". В Жуковском Центральная детская библиотека организует клуб "Ключ" с мастер-классами и презентациями. Истринская центральная библиотека имени А. П. Чехова развивает дискуссионный клуб "Книги, кофе, разговоры" для анализа произведений. Также книжные клубы действуют в библиотеках: Клинская городская №2, Радужненская сельская (городской округ Коломна), Клементьевская (городской округ Сергиев Посад), Коломенская центральная городская имени В. В. Королева и других. В ведомстве напомнили, что специалисты Губернской библиотеки постоянно отслеживают книжный спрос читателей библиотек на портале "МОе Подмосковье". Июльская статистика показала рост интереса к детскому досугу: чаще всего запрашивали книги по рукоделию, детской литературе и школьной программе. Основной активной аудиторией стали дети до 14 лет. Топ-10 востребованных изданий июля: книги по рукоделию ("Рукотворная кукла", "Цветы из ткани канзаши", "Вяжем амигуруми", "Мандалы. Плетение из ниток"); "Золотой гусь" братьев Гримм; "Сказка о глупом мышонке" С. Я. Маршака; сборник русских сказок "Ворона-певунья"; стихи о школе "Хочу в школу"; "В гостях у Чебурашки" Э. Успенского; "Стихи и загадки" К. Чуковского; сборник "Мои первые сказки"; "В траве сидел кузнечик" Н. Носова; "Веселое лето" В. Берестова.

