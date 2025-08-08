Клепиков представил отчет о деятельности Белгородской облдумы

https://ria.ru/20250808/klepikov-2034110954.html

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков представил отчет о деятельности законодательного органа за седьмой созыв на 55-ом заседании, сообщает пресс-служба облдумы. Отмечается, что за пять лет работы парламентарии приняли 511 законопроектов, многие из них были направлены на развитие социальной сферы. "Принимая решения, мы всегда помнили: главное – это человек! И исходили, прежде всего, из интересов наших граждан: понимали их проблемы, сопереживали, стремились разобраться в каждой ситуации и обязательно помочь", — написал в своем телеграм-канале Клепиков. Особое внимание во время работы созыва уделяли расширению мер поддержки различным категориям граждан: участникам СВО, их семьям, жителям региона, пострадавшим от обстрелов, многодетным семьям, родителям детей с редкими заболеваниями и ряду других. Отдельным пластом работы стало обновление системы публичной власти. В частности, в регионе завершается переход на одноуровневую систему местного самоуправления.

