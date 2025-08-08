https://ria.ru/20250808/klepikov-2034110954.html
Клепиков представил отчет о деятельности Белгородской облдумы
Клепиков представил отчет о деятельности Белгородской облдумы - РИА Новости, 08.08.2025
Клепиков представил отчет о деятельности Белгородской облдумы
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков представил отчет о деятельности законодательного органа за седьмой созыв на 55-ом заседании, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:02:00+03:00
2025-08-08T12:02:00+03:00
2025-08-08T12:02:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034110089_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_f2c4ba5829492008fdd193f4ecb27227.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков представил отчет о деятельности законодательного органа за седьмой созыв на 55-ом заседании, сообщает пресс-служба облдумы. Отмечается, что за пять лет работы парламентарии приняли 511 законопроектов, многие из них были направлены на развитие социальной сферы. "Принимая решения, мы всегда помнили: главное – это человек! И исходили, прежде всего, из интересов наших граждан: понимали их проблемы, сопереживали, стремились разобраться в каждой ситуации и обязательно помочь", — написал в своем телеграм-канале Клепиков. Особое внимание во время работы созыва уделяли расширению мер поддержки различным категориям граждан: участникам СВО, их семьям, жителям региона, пострадавшим от обстрелов, многодетным семьям, родителям детей с редкими заболеваниями и ряду других. Отдельным пластом работы стало обновление системы публичной власти. В частности, в регионе завершается переход на одноуровневую систему местного самоуправления.
https://ria.ru/20250804/gladkov-2033300943.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034110089_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3df7a47ff4d4cae70105ad7da8ee111f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков представил отчет о деятельности Белгородской облдумы
Юрий Клепиков представил на заседании отчет о деятельности Белгородской облдумы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков представил отчет о деятельности законодательного органа за седьмой созыв на 55-ом заседании, сообщает пресс-служба облдумы.
Отмечается, что за пять лет работы парламентарии приняли 511 законопроектов, многие из них были направлены на развитие социальной сферы.
"Принимая решения, мы всегда помнили: главное – это человек! И исходили, прежде всего, из интересов наших граждан: понимали их проблемы, сопереживали, стремились разобраться в каждой ситуации и обязательно помочь", — написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Особое внимание во время работы созыва уделяли расширению мер поддержки различным категориям граждан: участникам СВО, их семьям, жителям региона, пострадавшим от обстрелов, многодетным семьям, родителям детей с редкими заболеваниями и ряду других.
Отдельным пластом работы стало обновление системы публичной власти. В частности, в регионе завершается переход на одноуровневую систему местного самоуправления.