Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/kitay-2034194189.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки
Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки - РИА Новости, 08.08.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:45:00+03:00
2025-08-08T16:45:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. "Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034143826.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2db652e403bba9ebf3e5e7ccc1377126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы в преддверии визита президента России в КНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
"Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в релизе.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Вчера, 14:17
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала