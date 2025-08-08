https://ria.ru/20250808/kitay-2034194189.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы международной повестки

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Путина в Китай, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. "Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в релизе.

