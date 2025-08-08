В Кишиневе пройдет марш в память об освобождении Молдавии от нацизма
Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма пройдет в Кишиневе 24 августа
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Марш в память об освобождении Молдавии от нацизма пройдет в Кишиневе 24 августа, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
В пятницу прошло заседание комитета "Победа", приуроченное к 81-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция.
"Непосредственно в праздничную дату, 24 августа, мы хотим повторить успех прошлого года и предложить реализацию к исполнению мероприятия под названием "Марш освобождения". В нынешнем году мы предлагаем повторить маршрут, собраться у Академии наук, у памятника освободителям Кишинева, пройти по центральным улицам города, по улице Штефана Великого и Измаильской до мемориального комплекса "Вечность", где мы возложим цветы к Вечному огню", - сказал Петрович на заседании.
По его словам, после этого намечается торжественный митинг, затем на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" пройдет возложение цветов к могилам погибших героев.
"В минувшем году к 80-й годовщине освобождения нашей страны от фашизма при поддержке Российского военно-исторического общества в Кишинев была передана точная копия знамени освобождения Кишинева, штурмового флага 2-го стрелкового батальона 273-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Знамя, которое было поднято над нашей столицы в день освобождения вечером 23 августа. С этой святыней мы в минувшем году прошли по улицам нашей столицы до мемориала воинской славы "Вечность", где возложили цветы к Вечному огню и могилам павших героев", - напомнил Петрович, отметив, что со знаменем намерены пройти и на сей раз.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны