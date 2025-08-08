Фонд кино окажет финансовую поддержку 18 фильмам

Рейтинг@Mail.ru
19:50 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фонд кино выделит финансовую поддержку 18 фильмам компаний-лидеров российского кинопроката, среди них "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный", "Приключения Старика Хоттабыча", а также сиквелы кинохитов "Холоп" и "Чебурашка", сообщается на сайте Фонда кино. "Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 18 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении. Согласно списку, опубликованному на сайте Фонда кино, поддержку получат такие фильмы, как "Аленький цветочек", "Буратино", "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный", "Горыныч", "Как Иван в сказку попал", "Колобок", "Приключения Старика Хоттабыча", "Холоп 3", "Чебурашка 2". Также финансирование выделено кинокартинам "1001 ночь", "Ангелы Ладоги", "Битва моторов", "Весельчак У", "Гуантанамера", "Королева Анна", "Космическая собака Лида", "Неандерталец" и "Чудо-Юдо".
культура, фонд кино, россия
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКинотеатр
Кинотеатр. Архивное фото
