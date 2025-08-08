https://ria.ru/20250808/kino-2034234607.html
Фонд кино окажет финансовую поддержку 18 фильмам
Фонд кино окажет финансовую поддержку 18 фильмам - РИА Новости, 08.08.2025
Фонд кино окажет финансовую поддержку 18 фильмам
Фонд кино выделит финансовую поддержку 18 фильмам компаний-лидеров российского кинопроката, среди них "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный",... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:50:00+03:00
2025-08-08T19:50:00+03:00
2025-08-08T19:50:00+03:00
культура
фонд кино
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129548/36/1295483655_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4db6cee1b85b0d459854555e771c43df.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фонд кино выделит финансовую поддержку 18 фильмам компаний-лидеров российского кинопроката, среди них "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный", "Приключения Старика Хоттабыча", а также сиквелы кинохитов "Холоп" и "Чебурашка", сообщается на сайте Фонда кино. "Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 18 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - говорится в сообщении. Согласно списку, опубликованному на сайте Фонда кино, поддержку получат такие фильмы, как "Аленький цветочек", "Буратино", "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный", "Горыныч", "Как Иван в сказку попал", "Колобок", "Приключения Старика Хоттабыча", "Холоп 3", "Чебурашка 2". Также финансирование выделено кинокартинам "1001 ночь", "Ангелы Ладоги", "Битва моторов", "Весельчак У", "Гуантанамера", "Королева Анна", "Космическая собака Лида", "Неандерталец" и "Чудо-Юдо".
https://ria.ru/20250807/kozlovskij-2033856469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129548/36/1295483655_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_21b2b8e2e4dbb2d3bc52303f46aa1ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, фонд кино, россия
Культура, Фонд кино, Россия
Фонд кино окажет финансовую поддержку 18 фильмам
Фонд кино выделит финансовую поддержку 18 фильмам компаниям-лидера кинопроката