Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/kherson-2034080611.html
ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 9 населенных пунктов, сообщили РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:42:00+03:00
2025-08-08T09:42:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 9 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 30 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Васильевка, Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Раденск, Старая Маячка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки 72 раза обстреляли 9 населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 9 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 30 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Васильевка, Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Раденск, Старая Маячка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала