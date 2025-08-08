https://ria.ru/20250808/kherson-2034080611.html

ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 9 населенных пунктов, сообщили РИА Новости, 08.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 9 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 30 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Васильевка, Великие Копани, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Раденск, Старая Маячка.

