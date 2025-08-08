https://ria.ru/20250808/keniya-2034222965.html
В Кении самолет врезался в жирафа
В Кении самолет врезался в жирафа
В Кении самолет врезался в жирафа
Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении, сообщило местное интернет-издание KahawaTungu. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самолет с американскими туристами столкнулся с жирафом при приземлении в заповеднике на севере Кении, сообщило местное интернет-издание KahawaTungu."Когда он (пилот. — Прим. ред.) вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления, вследствие чего произошло столкновение", — пишет издание.Пилот и пятеро пассажиров одномоторного воздушного судна не пострадали, но один жираф был насмерть изрублен винтом. При этом у самолета сломался винт.Второму животному удалось пересечь полосу и убежать.Расследованием инцидента занимаются полиция и Управление гражданской авиации Кении.
