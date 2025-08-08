В Казани открылся первый кадровый центр "Работа России"

https://ria.ru/20250808/kazan-2034239567.html

Первый кадровый центр "Работа России", модернизированный в рамках национального проекта "Кадры", открылся в Казани в пятницу, в ближайшее время к работе... РИА Новости, 08.08.2025

КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Первый кадровый центр "Работа России", модернизированный в рамках национального проекта "Кадры", открылся в Казани в пятницу, в ближайшее время к работе приступят еще 48 таких центров по всему Татарстану, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. В 2025 году Татарстан наряду с 16 другими регионами РФ стал участником программы комплексной модернизации центров занятости населения в рамках национального проекта "Кадры". Проведен ремонт 49 кадровых центров общей площадью 11,2 тысячи квадратных метров. На эти цели выделена субсидия в размере 833,6 миллиона рублей, из которых 175 миллионов рублей - средства республиканского бюджета. "Сегодня в Казани после модернизации открыли Кадровый центр "Работа России" Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Ежедневно 17 сотрудников учреждения будут принимать до 200 человек, желающих трудоустроиться", - говорится в сообщении. Специалисты службы занятости окажут необходимую помощь в поиске работы: от составления резюме и подготовки к собеседованиям до организации временной занятости, включая поддержку подростков 14-18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан, которым сложно найти работу. Программа модернизации центров занятости заключается не только в обновлении офисных пространств по единым стандартам, удобной внутренней навигации и выделенных функциональных зонах для работы с посетителями, но и принципиально новых подходах к организации работы, оказанию услуг и решению вопросов соискателей и работодателей. Это включает персональное сопровождение и консультирование. В министерстве труда, занятости и соцзащиты Татарстана уточнили, что в ближайший месяц в республике должны заработать и другие 48 центров занятости населения, прошедших модернизацию в рамках нацпроекта. Мероприятия по модернизации, направленные на повышение эффективности службы занятости, осуществляются в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры". Поэтапное обновление всех центров занятости в стране должно завершиться в 2028 году.

