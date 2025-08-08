https://ria.ru/20250808/kazan-2034108825.html
Король Малайзии прибыл в Казань
Король Малайзии прибыл в Казань - РИА Новости, 08.08.2025
Король Малайзии прибыл в Казань
Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:53:00+03:00
2025-08-08T11:53:00+03:00
2025-08-08T13:36:00+03:00
малайзия
казань
россия
рустам минниханов
владимир путин
в мире
казанский вертолетный завод
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034115938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48655e2096c214bfb1bf61bcce66cdcd.jpg
КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики."В Татарстан прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В международном аэропорту "Казань" его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов", — отметили там.Ожидается, что монарх проведет с Миннихановым официальную встречу, а также посетит посетит Казанский вертолетный завод.Король пробудет с госвизитом в России до 10 августа. Он прибыл по приглашению Владимира Путина, с которым провел переговоры в среду. Они обсудили развитие двусторонних отношений, экономику, а также актуальные международные и региональные вопросы. Кроме того, он посетил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее называл приезд короля историческим событием: он стал первым верховным правителем страны, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
https://ria.ru/20250806/putin-2033728137.html
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
малайзия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034115938_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d63eb0f462eea15b3653fe08e70a6e5.jpg
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань, в аэропорту его встретил Минниханов, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана. На видео, помимо прочего, – дегустация чак-чака.
2025-08-08T11:53
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, казань, россия, рустам минниханов, владимир путин, в мире, казанский вертолетный завод, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", республика татарстан (татарстан)
Малайзия, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, В мире, Казанский вертолетный завод, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Республика Татарстан (Татарстан)
Король Малайзии прибыл в Казань
Король Малайзии Ибрагим прибыл в Казань