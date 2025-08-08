Рейтинг@Mail.ru
Король Малайзии прибыл в Казань - РИА Новости, 08.08.2025
11:53 08.08.2025 (обновлено: 13:36 08.08.2025)
Король Малайзии прибыл в Казань
Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.08.2025
КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики."В Татарстан прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В международном аэропорту "Казань" его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов", — отметили там.Ожидается, что монарх проведет с Миннихановым официальную встречу, а также посетит посетит Казанский вертолетный завод.Король пробудет с госвизитом в России до 10 августа. Он прибыл по приглашению Владимира Путина, с которым провел переговоры в среду. Они обсудили развитие двусторонних отношений, экономику, а также актуальные международные и региональные вопросы. Кроме того, он посетил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее называл приезд короля историческим событием: он стал первым верховным правителем страны, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики.
"В Татарстан прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В международном аэропорту "Казань" его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов", — отметили там.
Президент России провел встречу с королем Малайзии
6 августа, 15:17
6 августа, 15:17
Ожидается, что монарх проведет с Миннихановым официальную встречу, а также посетит посетит Казанский вертолетный завод.
Король пробудет с госвизитом в России до 10 августа. Он прибыл по приглашению Владимира Путина, с которым провел переговоры в среду. Они обсудили развитие двусторонних отношений, экономику, а также актуальные международные и региональные вопросы. Кроме того, он посетил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее называл приезд короля историческим событием: он стал первым верховным правителем страны, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
Межгосударственные отношения России и Малайзии
14 мая, 00:30
14 мая, 00:30
 
