https://ria.ru/20250808/kazan-2034108825.html

Король Малайзии прибыл в Казань

Король Малайзии прибыл в Казань - РИА Новости, 08.08.2025

Король Малайзии прибыл в Казань

Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:53:00+03:00

2025-08-08T11:53:00+03:00

2025-08-08T13:36:00+03:00

малайзия

казань

россия

рустам минниханов

владимир путин

в мире

казанский вертолетный завод

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034115938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48655e2096c214bfb1bf61bcce66cdcd.jpg

КАЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Россию с государственным визитом, прилетел в Татарстан, сообщила пресс-служба главы республики."В Татарстан прибыл верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В международном аэропорту "Казань" его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов", — отметили там.Ожидается, что монарх проведет с Миннихановым официальную встречу, а также посетит посетит Казанский вертолетный завод.Король пробудет с госвизитом в России до 10 августа. Он прибыл по приглашению Владимира Путина, с которым провел переговоры в среду. Они обсудили развитие двусторонних отношений, экономику, а также актуальные международные и региональные вопросы. Кроме того, он посетил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее называл приезд короля историческим событием: он стал первым верховным правителем страны, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

https://ria.ru/20250806/putin-2033728137.html

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

малайзия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань, в аэропорту его встретил Минниханов, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана. На видео, помимо прочего, – дегустация чак-чака. 2025-08-08T11:53 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, казань, россия, рустам минниханов, владимир путин, в мире, казанский вертолетный завод, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", республика татарстан (татарстан)