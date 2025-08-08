На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении
В аэропорту Камчатки прошли учения по отработке действий при землетрясении
Автобус и трап в международном аэропорту "Елизово". Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Специальные учения по отработке действий при землетрясении прошли в международном аэропорту Камчатки, сообщает главк МЧС России по региону.
"Землетрясение 30 июля показало, что не все должностные лица и граждане знают, как правильно действовать при сильных подземных толчках. Поэтому мы начали серию тренировок, первую из которых провели в аэропорту", — заявил начальник краевого управления МЧС Игорь Михно.
По информации спасателей, во время учений персоналу аэропорта напомнили о расположении безопасных зон, куда необходимо перемещаться при первых признаках сейсмической активности. Особое внимание уделили алгоритму действий сотрудников при организации эвакуации пассажиров.
Как отмечают в ведомстве, необходимость дополнительных инструктажей подтвердил инцидент 30 июля, когда в результате землетрясения магнитудой 8,8 в аэропорту пострадала женщина — на нее упала пластиковая облицовочная плитка.
В ближайшее время аналогичные тренировки планируется провести на других социально значимых объектах Камчатского края. Регион продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения, афтершоки которого фиксируются до сих пор.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.