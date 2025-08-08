Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034065808.html
На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении
На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении - РИА Новости, 08.08.2025
На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении
Специальные учения по отработке действий при землетрясении прошли в международном аэропорту Камчатки, сообщает главк МЧС России по региону. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T06:59:00+03:00
2025-08-08T06:59:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/70/1528467013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_250341def642f5843e5c8dd3c6704127.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Специальные учения по отработке действий при землетрясении прошли в международном аэропорту Камчатки, сообщает главк МЧС России по региону. "Землетрясение 30 июля показало, что не все должностные лица и граждане знают, как правильно действовать при сильных подземных толчках. Поэтому мы начали серию тренировок, первую из которых провели в аэропорту", — заявил начальник краевого управления МЧС Игорь Михно. По информации спасателей, во время учений персоналу аэропорта напомнили о расположении безопасных зон, куда необходимо перемещаться при первых признаках сейсмической активности. Особое внимание уделили алгоритму действий сотрудников при организации эвакуации пассажиров. Как отмечают в ведомстве, необходимость дополнительных инструктажей подтвердил инцидент 30 июля, когда в результате землетрясения магнитудой 8,8 в аэропорту пострадала женщина — на нее упала пластиковая облицовочная плитка. В ближайшее время аналогичные тренировки планируется провести на других социально значимых объектах Камчатского края. Регион продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения, афтершоки которого фиксируются до сих пор. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034061452.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152846/70/1528467013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30711d1f903c05260a33e639d6bea7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На Камчатке прошли учения по отработке действий при землетрясении

В аэропорту Камчатки прошли учения по отработке действий при землетрясении

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово"
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Автобус и трап в международном аэропорту "Елизово". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Специальные учения по отработке действий при землетрясении прошли в международном аэропорту Камчатки, сообщает главк МЧС России по региону.
"Землетрясение 30 июля показало, что не все должностные лица и граждане знают, как правильно действовать при сильных подземных толчках. Поэтому мы начали серию тренировок, первую из которых провели в аэропорту", — заявил начальник краевого управления МЧС Игорь Михно.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Губернатор Камчатки поручил усилить безопасность школ
05:47
По информации спасателей, во время учений персоналу аэропорта напомнили о расположении безопасных зон, куда необходимо перемещаться при первых признаках сейсмической активности. Особое внимание уделили алгоритму действий сотрудников при организации эвакуации пассажиров.
Как отмечают в ведомстве, необходимость дополнительных инструктажей подтвердил инцидент 30 июля, когда в результате землетрясения магнитудой 8,8 в аэропорту пострадала женщина — на нее упала пластиковая облицовочная плитка.
В ближайшее время аналогичные тренировки планируется провести на других социально значимых объектах Камчатского края. Регион продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения, афтершоки которого фиксируются до сих пор.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала