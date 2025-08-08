https://ria.ru/20250808/kambodzha-2034209770.html

Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи

Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи - РИА Новости, 08.08.2025

Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи

Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Представительство агентства в Пномпене передало гумпомощь более 120 семьям из провинции Оддар Меанч, которые пострадали от приграничного конфликта с Таиландом, а также членам бедняцкой общины. Для них были собраны продуктовые наборы с рисом, хлебом, лапшой, рыбным соусом, а для детей - сладости. В акции приняли участие как граждане соотечественники, так и друзья Русского дома. Глава Русского дома Ирина Цацулина отметила, что представительство на постоянной основе помогает детским домам, приютам, государственным школам, бедняцким общинам и больницам. "Мы собираем для них продукты и необходимые вещи. За шесть лет мы помогли всем государственным детским домам в 23 провинциях Камбоджи", - заключила она. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. В 2000 году делегации Таиланда и Камбоджи встретились для переговоров о границе и заново сверили тексты договора 1907 года между Сиамом и Францией и приложенные к ним карты, обнаружив несоответствия между текстовыми описаниями линии границы и ее изображением на картах. Итоговый протокол переговоров констатировал, что пять участков границы "подлежат дальнейшей демаркации", которая в ближайшем будущем должна была быть осуществлена сторонами совместно. Протоколом были выделены особые нейтральные зоны на спорных участках, внутри которых военные и пограничные службы обеих стран могли вести патрулирование. Именно в этих зонах в последующие годы возникали стычки и серьезные столкновения между военнослужащими двух стран, в том числе в 2008, 2011 и 2025 годах. Демаркация спорных участков так и не состоялась во многом потому, что Камбоджа в начале 2000-х годов предъявила претензию на участок земли, прилегающий к древнему индуистскому храму Преа Вихеар (тайское название – Пхра Вихан). Сам храм располагается в зоне ответственности Камбоджи, а самый удобный для туристов въезд на гору, на которой он расположен, находится в таиландской зоне ответственности. В районе храма в 2008 и 2011 годах возникали вооруженные конфликты между двумя странами, причем второй из них велся, как и в июле 2025 года, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По поводу территории вблизи храма Преа Вихеар Камбоджа обращалась в Международный суд ООН и получила решение в свою пользу, в то время как Таиланд с 1966 года не признает юрисдикции Международного суда по вопросам территориальных споров.

