Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 08.08.2025 (обновлено: 18:58 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/kambodzha-2034209770.html
Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи
Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи - РИА Новости, 08.08.2025
Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи
Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:33:00+03:00
2025-08-08T18:58:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
пномпень
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034217232_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_ded1ea1943d82a2a50e8d9fad4668eb2.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. Представительство агентства в Пномпене передало гумпомощь более 120 семьям из провинции Оддар Меанч, которые пострадали от приграничного конфликта с Таиландом, а также членам бедняцкой общины. Для них были собраны продуктовые наборы с рисом, хлебом, лапшой, рыбным соусом, а для детей - сладости. В акции приняли участие как граждане соотечественники, так и друзья Русского дома. Глава Русского дома Ирина Цацулина отметила, что представительство на постоянной основе помогает детским домам, приютам, государственным школам, бедняцким общинам и больницам. "Мы собираем для них продукты и необходимые вещи. За шесть лет мы помогли всем государственным детским домам в 23 провинциях Камбоджи", - заключила она. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. В 2000 году делегации Таиланда и Камбоджи встретились для переговоров о границе и заново сверили тексты договора 1907 года между Сиамом и Францией и приложенные к ним карты, обнаружив несоответствия между текстовыми описаниями линии границы и ее изображением на картах. Итоговый протокол переговоров констатировал, что пять участков границы "подлежат дальнейшей демаркации", которая в ближайшем будущем должна была быть осуществлена сторонами совместно. Протоколом были выделены особые нейтральные зоны на спорных участках, внутри которых военные и пограничные службы обеих стран могли вести патрулирование. Именно в этих зонах в последующие годы возникали стычки и серьезные столкновения между военнослужащими двух стран, в том числе в 2008, 2011 и 2025 годах. Демаркация спорных участков так и не состоялась во многом потому, что Камбоджа в начале 2000-х годов предъявила претензию на участок земли, прилегающий к древнему индуистскому храму Преа Вихеар (тайское название – Пхра Вихан). Сам храм располагается в зоне ответственности Камбоджи, а самый удобный для туристов въезд на гору, на которой он расположен, находится в таиландской зоне ответственности. В районе храма в 2008 и 2011 годах возникали вооруженные конфликты между двумя странами, причем второй из них велся, как и в июле 2025 года, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По поводу территории вблизи храма Преа Вихеар Камбоджа обращалась в Международный суд ООН и получила решение в свою пользу, в то время как Таиланд с 1966 года не признает юрисдикции Международного суда по вопросам территориальных споров.
https://ria.ru/20250807/tramp-2033998726.html
https://ria.ru/20250801/tailand-2032910677.html
https://ria.ru/20250730/ritual-2032435141.html
таиланд
камбоджа
пномпень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034217232_0:0:744:558_1920x0_80_0_0_18cd1298e882a871aeb003433443b0f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, пномпень, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пномпень, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Русский дом в Пномпене передал гумпомощь семьям из Камбоджи

Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям из Камбоджи

© Фото : РоссотрудничествоРусский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи
Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Россотрудничество
Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от конфликта Таиланда и Камбоджи, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
Представительство агентства в Пномпене передало гумпомощь более 120 семьям из провинции Оддар Меанч, которые пострадали от приграничного конфликта с Таиландом, а также членам бедняцкой общины. Для них были собраны продуктовые наборы с рисом, хлебом, лапшой, рыбным соусом, а для детей - сладости. В акции приняли участие как граждане соотечественники, так и друзья Русского дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
7 августа, 17:47
Глава Русского дома Ирина Цацулина отметила, что представительство на постоянной основе помогает детским домам, приютам, государственным школам, бедняцким общинам и больницам.
"Мы собираем для них продукты и необходимые вещи. За шесть лет мы помогли всем государственным детским домам в 23 провинциях Камбоджи", - заключила она.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Здание больницы, поврежденное в результате обстрела со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Таиланд показал иностранным военным атташе последствия атак Камбоджи
1 августа, 19:55
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
В 2000 году делегации Таиланда и Камбоджи встретились для переговоров о границе и заново сверили тексты договора 1907 года между Сиамом и Францией и приложенные к ним карты, обнаружив несоответствия между текстовыми описаниями линии границы и ее изображением на картах. Итоговый протокол переговоров констатировал, что пять участков границы "подлежат дальнейшей демаркации", которая в ближайшем будущем должна была быть осуществлена сторонами совместно.
Протоколом были выделены особые нейтральные зоны на спорных участках, внутри которых военные и пограничные службы обеих стран могли вести патрулирование. Именно в этих зонах в последующие годы возникали стычки и серьезные столкновения между военнослужащими двух стран, в том числе в 2008, 2011 и 2025 годах.
Демаркация спорных участков так и не состоялась во многом потому, что Камбоджа в начале 2000-х годов предъявила претензию на участок земли, прилегающий к древнему индуистскому храму Преа Вихеар (тайское название – Пхра Вихан). Сам храм располагается в зоне ответственности Камбоджи, а самый удобный для туристов въезд на гору, на которой он расположен, находится в таиландской зоне ответственности. В районе храма в 2008 и 2011 годах возникали вооруженные конфликты между двумя странами, причем второй из них велся, как и в июле 2025 года, с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По поводу территории вблизи храма Преа Вихеар Камбоджа обращалась в Международный суд ООН и получила решение в свою пользу, в то время как Таиланд с 1966 года не признает юрисдикции Международного суда по вопросам территориальных споров.
Лики храма Байон в Ангкор-Тхом, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
СМИ: в Камбодже провели ритуал, насылая смерть на таиландского генерала
30 июля, 17:54
 
В миреТаиландКамбоджаПномпеньФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала