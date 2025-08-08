https://ria.ru/20250808/kaluga-2034216973.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.08.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
