Как очистить кэш в браузере: подробная инструкция

Как очистить кэш в браузере – пошаговая инструкция для всех популярных браузеров

Как очистить кэш в браузере: подробная инструкция

Кэш браузера — это временные данные, позволяющие ускорить загрузку сайтов. Однако со временем они могут приводить к ошибкам и замедлять работу. Простые... РИА Новости, 08.08.2025

технологии

Кэш браузера — это временные данные, позволяющие ускорить загрузку сайтов. Однако со временем они могут приводить к ошибкам и замедлять работу. Простые инструкции по очистке кэша в Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera и Яндекс.Браузере.Что такое кэш в браузере и зачем его чиститьКэш браузера — это хранилище временных данных, в которое сохраняются элементы сайтов: изображения, стили, скрипты и другие ресурсы. Со временем в нем могут скапливаться устаревшие файлы, из-за чего сайты начинают отображаться с ошибками.Как кэш ускоряет загрузку сайтовПри первом заходе на сайт браузер загружает все его элементы, а при повторном открытии страницы эти файлы подгружаются напрямую из памяти устройства. Это сокращает время загрузки и снижает нагрузку на интернет-соединение.Когда и почему кэш мешает: причины ошибок при загрузкеИногда кэш вместо пользы приносит вред. Это происходит, когда в памяти остаются устаревшие или поврежденные файлы сайта. Браузер продолжает загружать их из кэша, игнорируя обновленную версию на сервере. В результате сайт может отображаться некорректно: не загружаются стили, кнопки не работают, контент отображается частично или с ошибками.Такие проблемы особенно часто возникают после обновления сайтов. Кэш также может конфликтовать с cookies или мешать корректной загрузке интерактивных элементов.Что такое куки (cookie) и зачем их удалятьКуки (cookies) — это файлы, которые сохраняются в памяти браузера. Они содержат данные о вашей активности: логины, настройки, историю просмотров и информацию о об интересах.Со временем куки накапливаются и начинают замедлять работу браузера. Кроме того, часть файлов создается сторонними сервисами (пример — рекламные сети). Такие куки отслеживают действия пользователя на разных сайтах, формируя поведенческий профиль.Как куки помогают в авторизации и рекламеКуки позволяют браузеру запоминать данные авторизации, чтобы каждый раз не вводить их заново. Благодаря этому на многих сайтах работает функция автологина.В рекламе куки используются для показа более актуальных объявлений. Система запоминает интересы и путь пользователя, чтобы подбирать их по темам, которые действительно интересны. Это делает рекламу менее навязчивой и более полезной.Чем опасны cookie: фишинг, слежка и утечка данныхКуки могут представлять угрозу для безопасности системы, так как сторонние сервисы используют некоторые файлы для отслеживания действий пользователя.Кроме того, они могут стать уязвимостью при фишинговых атаках — злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам без ввода логина и пароля.Когда нужно чистить кэш и куки: советы экспертовОчистка кэша и куки помогает решить множество проблем с браузером и повысить уровень безопасности. Рекомендуется удалять эти данные в следующих случаях:Директор департамента технического сервиса "Мобиус Технологии" Дмитрий Брумирский отмечает: "Регулярная очистка кэша освобождает дисковое пространство и позволяет избежать этих проблем. Не менее важно и то, что в кэше могут оставаться данные страниц, которые посещал пользователь, включая логины от банков, часть страниц личных кабинетов. Соответственно очистка кэша повышает информационную безопасность пользователя".Признаки того, что пора почистить кэшНекоторые сбои в работе браузера указывают на то, что кэш пора очистить. Вот самые распространенные признаки:Удалять всё или выборочно: что советуют специалистыАлексей Ахмеев, начальник управления информационной безопасности АО "Свой Банк" делится своим мнением об удалении временных файлов: “В целом, регулярная очистка кэша и куки — важный элемент цифровой гигиены. Да, сохраняя копии веб-ресурсов, кэш ускоряет загрузку страниц, но со временем чрезмерное накопление устаревших данных может приводить к ошибкам в работе. А куки-файлы хранят информацию о действиях пользователя на страницах веб-ресурсов, включая все логины и историю посещений. Если ими завладеют злоумышленники, они могут получить доступ к аккаунтам пользователя”.Эксперт напомнил, что очистка кэша и куки снижает риски кибербезопасности, минимизирует вероятность использования уязвимостей в браузере. При этом важно помнить, что некоторые сайты, например, почтовые сервисы используют куки для безопасной аутентификации, поэтому их удаление может временно усложнить вход в аккаунты.“Да, польза куки — в удобстве пользования интернетом, но опасность — в потенциальной угрозе приватности. Поэтому оптимальный подход — выборочная очистка данных или использование режима инкогнито с регулярным вводом данных вручную”, — заключил Ахмеев.Как очистить кэш и куки в популярных браузерахУдаление временных файлов, куки и истории посещений — простой способ устранить проблемы с загрузкой сайтов, ошибки входа в аккаунты и повысить скорость работы. Ниже — пошаговые инструкции для всех популярных браузеров.Google Chrome (ПК и Android)На компьютере (Windows, macOS):На Android:Safari (iPhone, iPad и macOS)На iPhone и iPad:На Mac:Mozilla FirefoxMicrosoft EdgeOperaВажно! Также в Opera и Google Chrome можно использовать горячие клавиши Ctrl + Shift + Delete. После этого автоматически откроется страница "Очистить историю".Яндекс.БраузерКак удалить кэш и куки на смартфоне: Android и iOSНа смартфонах браузеры также сохраняют кэш и куки, что со временем может вызывать ошибки отображения, сбои входа в аккаунты и замедление работы. Независимо от того, какой браузер установлен — Chrome, Safari, Firefox, Яндекс.Браузер или другой — процесс очистки данных во многом похож.Универсальная инструкция для Android и iOS:На некоторых устройствах кэш браузеров можно очистить также через системные настройки:Какие приложения тоже сохраняют кэш и кукиНе только браузеры сохраняют кэш и куки. Многие мобильные и десктопные приложения тоже собирают временные данные, чтобы ускорить загрузку и запомнить пользовательские настройки.Примеры таких приложений:Стоит ли постоянно очищать кэш и куки: плюсы и минусыРегулярная очистка кэша и куки может быть полезной, но она не всегда необходима. Важно понимать, в каких случаях это помогает, а когда — мешает.Плюсы: безопасность, обновление данных, устранение ошибокМинусы: медленная загрузка, потеря авторизации, сброс настроекВыводОчищать кэш и куки стоит тогда, когда возникают проблемы с сайтами, но делать это постоянно — не нужно.Ответы на частые вопросыОчистка кэша и куки вызывает много вопросов — особенно у тех, кто делает это впервые. Ниже собраны самые частые из них с простыми и понятными ответами.Удалятся ли пароли после очистки кэша?Нет, при очистке только кэша пароли не удаляются. Кэш включает в себя временные файлы (изображения и стили), но не содержит информации о логинах. Однако если вручную поставить галочку на пункте "Пароли" или "Данные автозаполнения", сохраненные логины будут удалены.Что удаляется при очистке куки?При удалении файлов cookie стираются:Можно ли выбрать, какие сайты не очищать?Да, иногда в браузерах можно настроить исключения. Например, в Google Chrome и Firefox есть возможность заранее настроить, какие сайты могут всегда сохранять данные, а какие — нет.Источники и рекомендации по безопасности в интернетеСаркис Шмавонян, ведущий менеджер по работе с образовательными организациями компании "Киберпротект" отмечает: "Интернет-технологии устроены таким образом, что в кэше браузера хранятся самые чувствительные данные. Чем их больше копится, тем выше вероятность наступления неприятных последствий по компрометации доступов к аккаунтам. Очищать браузер рекомендуется раз в неделю — для этого используйте настройки браузера по очистке".Полезные ссылки: Google, Mozilla, MicrosoftНиже приведены ссылки на официальную справочную информацию с сайтов браузеров, которая подскажет, как правильно удалить кэш и куки.

технологии