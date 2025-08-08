https://ria.ru/20250808/izral-2034143562.html

Израиль сообщил, что не называл дату для эвакуации жителей города Газа

2025-08-08T14:15:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Власти Израиля не называли никаких конкретных дат для эвакуации жителей города Газа, все детали нового плана по разгрому палестинского движения ХАМАС уже были опубликованы, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. В пятницу ряд СМИ опубликовали информацию о том, что население города Газа должно будет эвакуироваться до 7 октября, после чего израильские военные начнут брать административный центр палестинского анклава под свой контроль. "Указанные даты не имеют ничего общего с реальными планами по реализации решения узкого военно-политического кабинета. Также мы не комментируем какие-либо детали этого плана, кроме тех, что были опубликованы в итоговом заявлении для прессы", - заявил Гендельман. Военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о разгроме палестинского движения ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа. В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

