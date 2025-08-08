Рейтинг@Mail.ru
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
23:00 08.08.2025
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало беспилотниками три цели в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион
в мире
израиль
йемен
тель-авив
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало беспилотниками три цели в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион, заявил в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военные операции, в ходе которых с помощью трех беспилотников нанесли удары по трем целям израильского противника. Первый атаковал аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффе (Тель-Авиве – ред.), два других беспилотника – важные цели противника в Беэр-Шеве и Ашкелоне", - утверждается в заявлении.
израиль
йемен
тель-авив
Новости
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало беспилотниками три цели в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион, заявил в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военные операции, в ходе которых с помощью трех беспилотников нанесли удары по трем целям израильского противника. Первый атаковал аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффе (Тель-Авиве – ред.), два других беспилотника – важные цели противника в Беэр-Шеве и Ашкелоне", - утверждается в заявлении.
