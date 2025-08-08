https://ria.ru/20250808/izrail-2034253383.html

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 08.08.2025

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало беспилотниками три цели в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион

в мире

израиль

йемен

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4bbc37a7a8b8a87aec3ec991c6ff9c4.jpg

КАИР, 8 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало беспилотниками три цели в Израиле, включая аэропорт Бен-Гурион, заявил в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военные операции, в ходе которых с помощью трех беспилотников нанесли удары по трем целям израильского противника. Первый атаковал аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффе (Тель-Авиве – ред.), два других беспилотника – важные цели противника в Беэр-Шеве и Ашкелоне", - утверждается в заявлении.

израиль

йемен

тель-авив

2025

в мире, израиль, йемен, тель-авив