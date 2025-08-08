Рейтинг@Mail.ru
Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС
06:39 08.08.2025 (обновлено: 08:37 08.08.2025)
Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС
Правительство Израиля поддержало план разгрома ХАМАС, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство Израиля поддержало план разгрома ХАМАС, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в релизе.Также кабинет министров большинством голосов принял пять принципов завершения войны:"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — отметил советник офиса Нетаньяху.
Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС

© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство Израиля поддержало план разгрома ХАМАС, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в релизе.
В четверг Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что Израиль планирует передать его новому гражданскому правительству.

Также кабинет министров большинством голосов принял пять принципов завершения войны:
  • разоружение правящей в секторе Газа организации;
  • возврат всех 50 заложников;
  • демилитаризация анклава;
  • контроль Израиля над безопасностью территории;
  • наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — отметил советник офиса Нетаньяху.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

  • Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа.
  • Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
  • В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
  • Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
  • Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
  • Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Заголовок открываемого материала