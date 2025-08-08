https://ria.ru/20250808/izrail-2034070493.html

Правительство Израиля одобрило предложение о разгроме ХАМАС

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительство Израиля поддержало план разгрома ХАМАС, сообщил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС. ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий", — говорится в релизе.Также кабинет министров большинством голосов принял пять принципов завершения войны:"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАС, ни возвращение заложников", — отметил советник офиса Нетаньяху.Обострение конфликта на Ближнем Востоке

