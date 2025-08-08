https://ria.ru/20250808/izrail-2034053638.html

Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ

Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025

Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ

Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину, пишет газета... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:14:00+03:00

2025-08-08T03:14:00+03:00

2025-08-08T03:14:00+03:00

в мире

великобритания

израиль

лондон

биньямин нетаньяху

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники. По словам источников, израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассматривает этот ответ как один из вариантов, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце. "Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаньяху) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", - заявил изданию источник. Как пишет издание, за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию об угрозах. В частности, служба израильской внешней разведки "Моссад" передала своим британским коллегам важную информацию, которая предотвратила предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Это привело к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы. Великобритания также использовала беспилотники израильского производства для разведывательных операций в Ираке и Афганистане, а израильское оборонное оборудование спасало жизни британских солдат во время военных конфликтов с обеими странами, отмечается в публикации.

https://ria.ru/20250804/palestina-2033308398.html

https://ria.ru/20250807/konflikt-1915630213.html

великобритания

израиль

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, израиль, лондон, биньямин нетаньяху, моссад