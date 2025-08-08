Рейтинг@Mail.ru
Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
03:14 08.08.2025
Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ
в мире
великобритания
израиль
лондон
биньямин нетаньяху
моссад
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники. По словам источников, израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассматривает этот ответ как один из вариантов, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце. "Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаньяху) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", - заявил изданию источник. Как пишет издание, за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию об угрозах. В частности, служба израильской внешней разведки "Моссад" передала своим британским коллегам важную информацию, которая предотвратила предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Это привело к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы. Великобритания также использовала беспилотники израильского производства для разведывательных операций в Ираке и Афганистане, а израильское оборонное оборудование спасало жизни британских солдат во время военных конфликтов с обеими странами, отмечается в публикации.
в мире, великобритания, израиль, лондон, биньямин нетаньяху, моссад
В мире, Великобритания, Израиль, Лондон, Биньямин Нетаньяху, Моссад
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
По словам источников, израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассматривает этот ответ как один из вариантов, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
4 августа, 16:55
"Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаньяху) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", - заявил изданию источник.
Как пишет издание, за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию об угрозах. В частности, служба израильской внешней разведки "Моссад" передала своим британским коллегам важную информацию, которая предотвратила предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Это привело к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы.
Великобритания также использовала беспилотники израильского производства для разведывательных операций в Ираке и Афганистане, а израильское оборонное оборудование спасало жизни британских солдат во время военных конфликтов с обеими странами, отмечается в публикации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреВеликобританияИзраильЛондонБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
