Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ

Times: Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном из-за Палестины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
По словам источников, израильское правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху рассматривает этот ответ как один из вариантов, если Великобритания продолжит процесс признания Палестины в следующем месяце.
"Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаньяху) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит своё партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", - заявил изданию источник.
Как пишет издание, за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию об угрозах. В частности, служба израильской внешней разведки "Моссад" передала своим британским коллегам важную информацию, которая предотвратила предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Это привело к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы.
Великобритания также использовала беспилотники израильского производства для разведывательных операций в Ираке и Афганистане, а израильское оборонное оборудование спасало жизни британских солдат во время военных конфликтов с обеими странами, отмечается в публикации.