ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов

ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, вербовавших в международную террористическую группировку. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, вербовавших в международную террористическую группировку. На кадрах видно, как оперативники взламывают дверь квартиры, где потом задерживают двоих радикалов. Демонстрируется атрибутика и литература, а также средства связи, найденные у них. Как можно понять из видео, ещё несколько человек были задержаны на улице. Ранее СК РФ сообщил о задержании двух радикалов, которые в Москве вербовали мигрантов в деятельность террористической группировки. Как сообщил ЦОС ФСБ, деятельность ячейки исламистов была пресечена с помощью силовиков из Узбекистана. Действия задержанных координировали идеологи международной террористической организации с территории Евросоюза.

