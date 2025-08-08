Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/islamisty-2034087442.html
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов - РИА Новости, 08.08.2025
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов
ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, вербовавших в международную террористическую группировку. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:18:00+03:00
2025-08-08T10:18:00+03:00
россия
москва
узбекистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034086567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5ab09e8acd2eabc4c7faee63d442c4f.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, вербовавших в международную террористическую группировку. На кадрах видно, как оперативники взламывают дверь квартиры, где потом задерживают двоих радикалов. Демонстрируется атрибутика и литература, а также средства связи, найденные у них. Как можно понять из видео, ещё несколько человек были задержаны на улице. Ранее СК РФ сообщил о задержании двух радикалов, которые в Москве вербовали мигрантов в деятельность террористической группировки. Как сообщил ЦОС ФСБ, деятельность ячейки исламистов была пресечена с помощью силовиков из Узбекистана. Действия задержанных координировали идеологи международной террористической организации с территории Евросоюза.
https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве
2025-08-08T10:18
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034086567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a2366df3a852a07c369c2ea52e3d014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Узбекистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов

ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, вербовавших в международную террористическую группировку.
На кадрах видно, как оперативники взламывают дверь квартиры, где потом задерживают двоих радикалов. Демонстрируется атрибутика и литература, а также средства связи, найденные у них.
Как можно понять из видео, ещё несколько человек были задержаны на улице.
Ранее СК РФ сообщил о задержании двух радикалов, которые в Москве вербовали мигрантов в деятельность террористической группировки. Как сообщил ЦОС ФСБ, деятельность ячейки исламистов была пресечена с помощью силовиков из Узбекистана. Действия задержанных координировали идеологи международной террористической организации с территории Евросоюза.
Задержание исламиста из Центральной Азии, планировавшего поджечь общежитие нефтезавода - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на Кубани
23 июля, 09:17
 
РоссияМоскваУзбекистанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала