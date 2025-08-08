https://ria.ru/20250808/ipoteka-dlya-uchastnikov-svo-2034220299.html

Ипотека для участников СВО: условия, проценты, перспективы

После начала специальной военной операции на Украине Правительство России регулярно вводит меры государственной поддержки военнослужащих. Одной из таких форм... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине Правительство России регулярно вводит меры государственной поддержки военнослужащих. Одной из таких форм поощрений может стать льготная ипотека для участников СВО и ветеранов. Что стоит знать об этом в 2025 году, перспективы реализации предложения, условия банков, квартиры в регионах и возможность получения ипотеки под 2 процента годовых — в материале РИА Новости.Ипотека для участников СВООбсуждение льготной ипотечной программы для участников СВО идет уже больше года. На данный момент для военнослужащих уже существует военная ипотека, на них распространяются программы семейной, а также "Дальневосточной и арктической ипотеки". Хорошо зарекомендовал себя механизм последней, отмечает девелопер Сергей Минаков."Наши коллеги положительно о ней отзываются – такой механизм работает и дает понимание, насколько упрощенная процедура подачи документов, гибкие условия по оплате и другие факторы востребованы здесь и сейчас. Это отличная практика, которую следует внедрить по всей стране. И как раз сейчас — самое подходящее время создать доступную программу кредитования для участников спецоперации", — считает он.Будут ли давать льготную ипотеку участникам СВОО необходимости программы льготной ипотеки для участников СВО заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в мае 2025 года. Он также предлагал распространить ее на семей с детьми до 14 лет. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и поручил разработать соответствующие предложения."На первом этапе разработки предложений запуск программы льготной ипотеки для участников СВО планировался уже летом 2025 года, однако после более детальных обсуждений стало ясно, что начало реализации программы возможно не ранее 2026 года", — говорит декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Безсмертная.Как поясняет эксперт, льготная ипотека подразумевает субсидирование — государство перечисляет банкам разницу между рыночной и льготной ставкой, поэтому ключевым вопросом при принятии решения о конкретных условиях программы является наличие возможностей федерального бюджета.Федеральным законом от 24.06.2025 No 152-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" уже предусмотрено выделение дополнительных средств на цели выполнения обязательств по субсидированию уже действующих льготных ипотечных программ на сумму почти 279 млрд руб. Очевидно, что введение новых мер поддержки для участников СВО также потребует внесения дополнительных изменений в федеральный бюджет, указывает Безсмертная.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также подтвердил в интервью РИА Новости, что для подготовки предложений будет необходимо некоторое время. По его словам, льготная ипотека для участников СВО может стать доступна к 2026 году.По мнению девелопера Минакова, программу желательно внедрить до окончания специальной военной операции на Украине. "По окончании СВО прогнозируется беби-бум и, естественно, жилищная тема станет первоочередным вопросом. Неплохо бы к нему подготовиться заранее. Число желающих воспользоваться программой будет очень высоким", — уверен он.Условия программыСогласно поручениям Владимира Путина, льготная ипотека для участников СВО должна распространяться и на членов их семей. При этом все остальные условия находятся на стадии обсуждения и пока официально не прописаны.В то же время, как отмечает член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский, предварительно вероятны следующие условия:Также, по его словам, возможно расширение действия существующей военной ипотеки на участников СВО, даже если они не были ранее включены в эту систему.При этом купить квартиру по льготной ипотеке участники СВО и члены их семей, скорее всего, смогут только в регионах. Как заявил депутат Госдумы Аксаков, программа, вероятно, не будет затрагивать Москву, Московскую область и Санкт-Петербург."Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только центральные города", — объяснил он.По его словам, ставка ипотеки на данный момент также обсуждается. Так как она зависит от финансовых возможностей государства, примечательно, что из-за больших бюджетных расходов власти уже отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.Мнение экспертаГосударственная поддержка участников СВО в сфере жилищного кредитования — это не только вопрос социальной справедливости, но и важная мера по укреплению мотивации и уверенности военнослужащих, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков."Хотя полноценной программы льготной ипотеки пока нет, тенденция к ее созданию очевидна, и для государства также решает два сложных вопроса: социальной поддержки военнослужащих и подчеркивание важности участников СВО, а также позволяет оживить экономику в области недвижимости в условиях высоких процентных ставок и падающего спроса на приобретение жилья", — отметил эксперт.При этом он подчеркнул, что в процессе подготовки предложений необходимо учесть издержки прошлых "льготных режимов", которые привели к значительному росту стоимости недвижимости и, по сути, нивелировали выгоду от низких процентных ставок.

