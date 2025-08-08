Рейтинг@Mail.ru
Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 08.08.2025
17:52 08.08.2025 (обновлено: 18:29 08.08.2025)
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов финансиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину*, политолога Михаила Долиева*, а также... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов финансиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину*, политолога Михаила Долиева*, а также проект "Продолжение следует"*, сообщается на сайте ведомства. "Восьмого августа 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Долиев*, А.А. Мовчан*, О.А. Мысина*, А.А. Сивенок*, а также проект "Продолжение следует"*, - говорится в сообщении. По информации министерства, они принимали участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, некоторые распространяли фейки о вооруженных силах РФ и сотрудничали с признанными нежелательными организациями. Все внесенные в реестр граждане, кроме Андрея Сивенюк*, живут за границей. По информации Минюста, проект "Продолжение следует", кроме прочего, занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений. Также основателем и главным редактором проекта является иностранный агент.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Минюст расширил реестр иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов финансиста Андрея Мовчана*, актрису Оксану Мысину*, политолога Михаила Долиева*, а также проект "Продолжение следует"*, сообщается на сайте ведомства.
"Восьмого августа 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Долиев*, А.А. Мовчан*, О.А. Мысина*, А.А. Сивенок*, а также проект "Продолжение следует"*, - говорится в сообщении.
По информации министерства, они принимали участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, некоторые распространяли фейки о вооруженных силах РФ и сотрудничали с признанными нежелательными организациями. Все внесенные в реестр граждане, кроме Андрея Сивенюк*, живут за границей.
По информации Минюста, проект "Продолжение следует", кроме прочего, занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений. Также основателем и главным редактором проекта является иностранный агент.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
