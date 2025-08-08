Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии высказался о подписании договоров с Абхазией и Южной Осетией
11:14 08.08.2025
Премьер Грузии высказался о подписании договоров с Абхазией и Южной Осетией
Премьер Грузии высказался о подписании договоров с Абхазией и Южной Осетией
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией какие-либо договоры о неприменении силы, видя мирный путь единственным к восстановлению своей территориальной целостности, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Конечно, мы не готовы (подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о неприменении силы - ред.), это несерьезно для нас… единственный путь к восстановлению территориальной целостности - это мирный путь, и ни о каких документах речь идти не может", - сказал Кобахидзе журналистам в годовщину событий 2008 года. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Премьер Грузии высказался о подписании договоров с Абхазией и Южной Осетией

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией какие-либо договоры о неприменении силы, видя мирный путь единственным к восстановлению своей территориальной целостности, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Конечно, мы не готовы (подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о неприменении силы - ред.), это несерьезно для нас… единственный путь к восстановлению территориальной целостности - это мирный путь, и ни о каких документах речь идти не может", - сказал Кобахидзе журналистам в годовщину событий 2008 года.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Грузии оценили возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии
7 апреля, 02:17
 
