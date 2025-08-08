https://ria.ru/20250808/gruppy-2034160933.html

ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожено возле Синельниково в Харьковской области за последние сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "За последние сутки в результате комплексного огневого поражения уничтожено шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады. Противник потерял около 20 человек убитыми", - сказал собеседник агентства. Накануне в силовых структурах РИА Новости сообщили, что ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково.

2025

