Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/gruppy-2034160933.html
ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2025
ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области
Шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожено возле Синельниково в Харьковской области за... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:21:00+03:00
2025-08-08T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожено возле Синельниково в Харьковской области за последние сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "За последние сутки в результате комплексного огневого поражения уничтожено шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады. Противник потерял около 20 человек убитыми", - сказал собеседник агентства. Накануне в силовых структурах РИА Новости сообщили, что ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили шесть боевых групп ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили 6 боевых групп ВСУ возле Синельниково в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожено возле Синельниково в Харьковской области за последние сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"За последние сутки в результате комплексного огневого поражения уничтожено шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады и 154-й отдельной механизированной бригады. Противник потерял около 20 человек убитыми", - сказал собеседник агентства.
Накануне в силовых структурах РИА Новости сообщили, что ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала