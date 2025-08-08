https://ria.ru/20250808/germaniya-2034114027.html

Источник: в ФРГ закроют все представительства ведущих российских СМИ

2025-08-08T12:11:00+03:00

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Немецкие власти закроют все представительства ведущих российских СМИ, сообщил РИА Новости источник."Руководством ФРГ принято негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих средств массовой информации России. Основание — "прямая угроза" для безопасности Германии, которую якобы представляет деятельность российских журналистов", — сказал он.По его словам, Берлин хочет скрыть эту установку, чтобы не спровоцировать ответные действия Москвы в отношении немецких корреспондентов.Собеседник агентства подчеркнул, что ФРГ планирует наращивать давление на российских журналистов, включая членов их семей, чтобы вынудить их "добровольно покинуть Германию".Берлин также рассчитывает после избавления от "нежелательных" СМИ содействовать оппозиционным журналистам и блогерам из России, чтобы они передавали "правильный" в его понимании контент русскоязычной аудитории в ФРГ.Преследование главы офиса "России сегодня"В июне Берлин не продлил вид на жительство главе представительства медиагруппы Сергею Феоктистову. По мнению немецких властей, противоположное решение "навредило политическим интересам Германии".От него потребовали покинуть ФРГ до 19 августа, иначе последует депортация. В начале июня журналиста не пустили в страну, куда он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом. Немецкая полиция также пришла в берлинскую квартиру семьи журналиста и изъяла паспорта у его жены и семилетней дочери.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких репортеров для принятия в их отношении ответных мер.

