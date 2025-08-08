Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:28 08.08.2025 (обновлено: 12:28 13.08.2025)
Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве
Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве
Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию участка газопровода в Тимирязевском районе Северного административного округа. Работы прошли на территории от Дмитровского шоссе до улицы Яблочкова. За восемь месяцев проложили более 800 метров стальных трубопроводов диаметром 325, 630 и 820 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что также установили современное автоматизированное запорное устройство, благодаря чему специалисты АО "Мосгаз" при необходимости могут перекрыть подачу газа менее чем за полторы минуты, это можно сделать из центральной диспетчерской газового хозяйства, что значительно повысит оперативность реагирования и безопасность эксплуатации системы. Подчеркивается, что модернизированный газопровод прослужит более 40 лет.
Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве

Реконструкция участка газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Реконструкция газопровода завершена в Тимирязевском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию участка газопровода в Тимирязевском районе Северного административного округа. Работы прошли на территории от Дмитровского шоссе до улицы Яблочкова. За восемь месяцев проложили более 800 метров стальных трубопроводов диаметром 325, 630 и 820 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также установили современное автоматизированное запорное устройство, благодаря чему специалисты АО "Мосгаз" при необходимости могут перекрыть подачу газа менее чем за полторы минуты, это можно сделать из центральной диспетчерской газового хозяйства, что значительно повысит оперативность реагирования и безопасность эксплуатации системы.
Подчеркивается, что модернизированный газопровод прослужит более 40 лет.
В Москве в 2025 году построили и реконструировали 72 км газопроводов
7 августа, 12:26
 
