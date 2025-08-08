https://ria.ru/20250808/gaza-2034140552.html
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу - РИА Новости, 08.08.2025
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу
Планы Израиля оккупировать город Газа представляют собой новое военное преступление, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:05:00+03:00
2025-08-08T14:05:00+03:00
2025-08-08T14:05:00+03:00
в мире
израиль
ливан
йемен
биньямин нетаньяху
хамас
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Планы Израиля оккупировать город Газа представляют собой новое военное преступление, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС. Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение Нетаньяху о разгроме ХАМАС, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа. "Утверждение сионистским (израильским – ред.) кабинетом планов по оккупации города Газа и эвакуации его населения представляет собой новое военное преступление, которое армия оккупации собирается совершить против города и около миллиона его жителей", - сообщается в заявлении ХАМАС. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять требований, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС. Они включают в себя разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250807/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250808/gaza-2034106078.html
https://ria.ru/20250808/britaniya-2034092979.html
израиль
ливан
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестинская национальная администрация
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу
ХАМАС назвало планы Израиля оккупировать Газу новым военным преступлением
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Планы Израиля оккупировать город Газа представляют собой новое военное преступление, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС.
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложение Нетаньяху о разгроме ХАМАС
, израильская армия готовится к установлению контроля над городом Газа.
"Утверждение сионистским (израильским – ред.) кабинетом планов по оккупации города Газа и эвакуации его населения представляет собой новое военное преступление, которое армия оккупации собирается совершить против города и около миллиона его жителей", - сообщается в заявлении ХАМАС.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять требований, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС. Они включают в себя разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан
и Йемен
, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
.