Палестина обратится в СБ ООН из-за планов Израиля по Газе

КАИР, 8 авг - РИА Новости. Палестина обратится в Совет безопасности ООН и призывает к экстренным заседаниям Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) из-за намерений Израиля установить полный контроль над сектором Газа, передает палестинское агентство WAFA.В четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать его под контроль нового "гражданского правительства". Он добавил, что в то же время Государство Израиль не планирует удерживать контроль над сектором, цель операции - установление "периметра безопасности"."Государство Палестина решило провести срочные контакты с заинтересованными сторонами в мире. Также оно в срочном порядке решило обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой принять срочные меры для прекращения этих преступлений. Также оно призвало провести экстренные заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для согласования единой арабской, исламской и международной позиции", - говорится в сообщении агентства.Газета Times of Israel, ссылаясь на заявление офиса Нетаньяху, подтвердила решение израильского кабмина. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять требований, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС. Они включают в себя разоружение движения, возврат всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над безопасностью сектора, а также наличие третьего альтернативного правительства кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

