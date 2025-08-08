Рейтинг@Mail.ru
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону - РИА Новости, 08.08.2025
22:02 08.08.2025
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону - РИА Новости, 08.08.2025
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону
Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:02:00+03:00
2025-08-08T22:02:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien. "Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо. По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина. Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
франция
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Во Франции начали расследование после угроз раввина Макрону

Во Франции начали расследование после угроз раввина убить Макрона

© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг - РИА Новости. Французские правоохранители запустили расследование в связи с угрозами убийством, озвученными франкоговорящим раввином Давидом Даниэлем Коэном в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу издание Parisien.
"Франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн угрожал убийством Эммануэлю Макрону в видеоролике, опубликованном на YouTube во вторник. Начато расследование "по факту угроз убийством в адрес президента Республики", - пишет газета со ссылкой на прокуратуру.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит
3 августа, 08:00
Отмечается, что расследование запущено по инициативе главы МВД страны Брюно Ретайо.
По информации газеты, раввин, скорее всего, живет в Израиле. В видеоролике продолжительностью 37 минут Коэн заявил следующее: "Этот французский президент... ему следует подготовить себе гроб". Раввин, в частности, выступил с резкой критикой в адрес Макрона за намерение Франции признать Государство Палестина.
Макрон 25 июля анонсировал, что Париж официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон
Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров
31 июля, 23:46
 
Политика
 
 
