Решил заработать на фанатах: как Макар Игнатов залечил раны Трусовой

Решил заработать на фанатах: как Макар Игнатов залечил раны Трусовой

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Его часто называют секс-символом мужского фигурного катания России: высокий брюнет с выразительными глазами покорил не одно женское сердце. Но Макар Игнатов с юмором воспринимает подобные "титулы" и очень ответственно относится к карьере, ведь входит в состав лучших фигуристов. Он первым в России исполнил четыре четверных прыжка в одной программе. Впрочем, помимо успехов на спортивном поприще, Макар может похвастаться и "прыжками" в личной жизни.В фигурное катание пришел в четыре годаБудущий фигурист родился 21 июня 2000-го в Санкт-Петербурге. В фигурном катании оказался по собственному желанию. Однажды он увидел красивые соревнования по телевизору, где фигуристы выделывали чудеса на льду, и попросил родителей отвести его в секцию.Свои первые шаги на льду Макар сделал во дворце спорта "Юбилейный", где под руководством Ирмы Бухарцевой Игнатов освоил двойные прыжки.После трех лет сотрудничества с ней Макар некоторое время работал с Натальей Голубевой, а потом оказался в группе Алексея Мишина. Там над прогрессом фигуриста работали Татьяна Мишина и Олег Татауров.Подумывал о завершении карьеры из-за травмПуть к успехам в большом спорте сложен и тернист. Прогрессу Игнатова в фигурном катании мешали травмы и давление со стороны родителей, которые заставляли сына учиться.Из-за многочисленных травм в общей сложности Игнатов пропустил два года — сезоны 2014/15 и 2015/16. В этот момент Макар проживал стадию активного роста и испытывал проблемы с коленями. За время паузы Макар Игнатов вырос более чем на 20 сантиметров. На фоне трудностей он даже подумывал о завершении карьеры.По мнению экспертов, Макар отличается хорошей техникой прыжковых элементов, однако при этом выступает он не слишком стабильно. Также может упускать баллы на непрыжковых элементах: вращения - его слабая сторона.Весной 2024 года фигурист сообщил о переходе в академию Евгения Плющенко, который долгое время был его кумиром, и переезде в Москву.Роман с "русской ракетой"Фигурист долгое время не спешил делиться подробностями своей личной жизни. Известно, что некоторое время он встречался с девушкой по имени Лера. Молодые люди жили вместе и снимались в ролике для Первого канала. Однако отношения между ними быстро закончились по неизвестным причинам.В начале 2024-го появилась информация о романе Игнатова с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой, которую фанаты прозвали "Русской ракетой".И молодые люди сразу попала под прожектора СМИ, интерес которых подогревал роман Александры Трусовой с фигуристом и коллегой Марком Кондратюком.Но отношения с Марком ни к чему не привели, и тут на горизонте появился Макар Игнатов. Он не стеснялся целовать свою возлюбленную на глазах у публики во время Кубка Первого канала.Скоро станет папойФигуристы съехались, когда избранник чемпионки переехал в Москву. Они не стали тянуть и официально оформили отношения в августе 2024-го."Я всегда думала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем", — говорила Анастасия.После женитьбы Макар сменил тренера и перестал общаться с Марком Кондратюком, который ранее был его товарищем. В минувшем январе журналисты заговорили о беременности Саши, а на турнире "Русский вызов" супруги подтвердили предположение.Обвинения в инфоцыганствеНаверное, известие о рождении первенца заставило молодых людей подумать о дополнительном заработке. Пара и так активно использовала социальные сети для пиара, ролики с их участием набирали сотни тысяч, а иногда даже миллионы просмотров.Супруги-фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о запуске закрытого телеграмм-канала, за подписку в котором фанатам придется ежемесячно платить.Однако пользователи социальных сетей не одобрили начинания спортсменов. Фигуристов, вставших на путь блогерства, обвинили в жадности и желании нажиться на фанатах, большинство из которых - подростки.

