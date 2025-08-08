https://ria.ru/20250808/efimov-2034128506.html

Ефимов: в Москве определены 32 участка для строительства частных домов

В Москве определили 32 участка для строительства частных домов в Троицком и Восточном административных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве определили 32 участка для строительства частных домов в Троицком и Восточном административных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В городском перечне участков для индивидуального жилищного строительства в настоящий момент находится 32 объекта общей площадью почти 3,4 гектара. Площадки расположены в Троицком и Восточном административных округах. Здесь можно возвести в общей сложности почти 15 тысяч квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что участки обладают хорошей транспортной доступностью. Кроме того, они расположены в районах с развитой инфраструктурой.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Троицком округе жителям доступны 30 участков площадью 3,3 гектара. Здесь планируют возвести 13 тысяч "квадратов" индивидуального жилья и других капитальных объектов.

