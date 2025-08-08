Рейтинг@Mail.ru
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб
17:07 08.08.2025 (обновлено: 17:13 08.08.2025)
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб - РИА Новости, 08.08.2025
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб
Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.08.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона. ДТП произошло днем в пятницу. По предварительным данным, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь по автодороге "Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью" в районе села Степное, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом "Эталон". "В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. Предварительно, автобус использовался предприятием для перевозки работников. В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
происшествия, республика крым, mercedes
Происшествия, Республика Крым, Mercedes
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб

В Крыму водитель Mercedes погиб после столкновения с автобусом

Последствия столкновения иномарки и автобуса в Крыму
Последствия столкновения иномарки и автобуса в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона.
ДТП произошло днем в пятницу. По предварительным данным, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь по автодороге "Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью" в районе села Степное, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом "Эталон".
Последствия столкновения иномарки и автобуса в Крыму
Последствия столкновения иномарки и автобуса в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
Последствия столкновения иномарки и автобуса в Крыму
"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении.
Предварительно, автобус использовался предприятием для перевозки работников. В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На месте ДТП в пригороде Симферополя. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Симферополе произошла авария с участием трех машин
28 апреля, 10:27
 
