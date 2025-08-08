https://ria.ru/20250808/dtp-2034201027.html
В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб
2025-08-08T17:07:00+03:00
2025-08-08T17:07:00+03:00
2025-08-08T17:13:00+03:00
происшествия
республика крым
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034202405_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6bd45a3d3d9468427d8609ff02477d4.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона. ДТП произошло днем в пятницу. По предварительным данным, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь по автодороге "Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью" в районе села Степное, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом "Эталон". "В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. Предварительно, автобус использовался предприятием для перевозки работников. В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
республика крым
