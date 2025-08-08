https://ria.ru/20250808/dtp-2034201027.html

В Крыму иномарка столкнулась с автобусом, один человек погиб

Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 08.08.2025

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes Sprinter погиб, пассажир автобуса пострадал в ДТП в Первомайском районе Крыма, сообщила прокуратура региона. ДТП произошло днем в пятницу. По предварительным данным, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь по автодороге "Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью" в районе села Степное, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом "Эталон". "В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован водитель Mercedes Sprinter", - говорится в сообщении. Предварительно, автобус использовался предприятием для перевозки работников. В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ольга Фомченкова

