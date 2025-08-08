https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034044708.html

В Вашингтоне состоится встреча Пашиняна, Трампа и Алиева

В Вашингтоне состоится встреча Пашиняна, Трампа и Алиева - РИА Новости, 08.08.2025

В Вашингтоне состоится встреча Пашиняна, Трампа и Алиева

Трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева запланирована в пятницу в Вашингтоне. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T00:31:00+03:00

2025-08-08T00:31:00+03:00

2025-08-08T00:32:00+03:00

в мире

армения

сша

азербайджан

никол пашинян

дональд трамп

ильхам алиев

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg

ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президентов США и Азербайджана Дональда Трампа и Ильхама Алиева запланирована в пятницу в Вашингтоне. Анонсируя встречу, пресс-служба армянского правительства сообщила, что та будет направлена "на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Другие детали стороны не сообщают. Однако по данным СМИ, по итогам переговоров планируется подписание меморандума о намерении заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку. Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, передает, что стороны намерены подписать рамочный документ, направленный на достижение "конкретного пути к миру" и решение давно назревшей транзитной проблемы. Издание напоминает, что Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с нахичеванским анклавом. По данным агентства, в соответствии с тщательно согласованным документом, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Издание утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. По данным источников агентства, лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахской проблемы. Эксперты считают, что при подобном развитии событий интересы Армении будут полностью проигнорированы, страна окажется в изоляции, будет беззащитной перед угрозами со стороны соседей. В частности, бывший депутат армянского парламента Арман Абовян заявил РИА Новости, что все решения по итогам трехсторонней встречи будут приниматься исключительно за счет интересов Армении. По его мнению говоря о делегировании Соединенным Штатам суверенитета Армении над "Зангезурским коридором", нужно подразумевать Турцию, так как США и Турция состоят в одном военном блоке. Он добавил, что нынешняя армянская власть свое сохранение и переизбрание видит исключительно в сдаче Турции и Азербайджану интересов Армении под высоким патронажем США. А армянский политолог Бениамин Матевосян уверен, что при передаче американцам контроля над коридором Армения потеряет возможность неопосредованной связи с Ираном, возможность получать российское оружие через иранскую границу. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил агентству, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. По его мнению, Пашинян всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду, и готов обменять на нее армянские государственные интересы. По словам депутата, для Трампа принципиально важно, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение при его участии, поэтому обещать Пашиняну будут золотые горы, и он с большой долей вероятности согласится. Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил РИА Новости, что анонсированные в СМИ договоренности не отвечают интересам Армении, которой было бы выгоднее управлять этой стратегически важной магистралью самой или совместно с Россией. По его предположению, Пашинян, возможно, пошел на этот шаг, получив какие-то личные гарантии от Азербайджана, Турции или США. Абрамян считает, что Пашинян полностью выполняет то, что диктуют ему Турция и Баку и действует в их интересах. По мнению главы Союза армян России, возможно, Пашинян получил какие-то гарантии от американцев, но как они на самом деле выполняют свои гарантии хорошо известно. Российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов считает, что подписание Николом Пашиняном меморандума о мире с Ильхамом Алиевым в США было вполне предсказуемым шагом со стороны нынешнего руководства Армении, нацелившегося на полный разрыв стратегических отношений с Россией. Он заявил РИА Новости, что этот шаг выглядит откровенным предательством Москвы в угоду личной безопасности, в которой Пашинян сейчас будет нуждаться как никогда. По мнению Михайлова, Пашинян может подписать документ, даже если для этого придется предать интересы армянского народа.

https://ria.ru/20250807/armenija-2033988607.html

https://ria.ru/20250807/aliev-2033978580.html

https://ria.ru/20250409/aliev-2010173282.html

армения

сша

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, обсе, госдума рф